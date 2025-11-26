Eva Green será la tía Ophelia en la tercera temporada de Merlina en Netflix

La actriz Eva Green, conocida por su trabajo en Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children y Dark Shadows, se une a la tercera temporada de Merlina que aún no tiene fecha de estreno, pero ya está causando gran expectación. La intérprete dará vida a la tía Ophelia, la hermana “desaparecida” de Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones).

El anuncio llega después de que la segunda temporada de Merlina debutará a mediados de este año y se estableciera como la cuarta serie en inglés más vista de todos los tiempos. La tía Ophelia solo fue vista de espaldas a final de la segunda temporada, usando una corona de flores y garabateando en una pared la premonitoria frase: “Merlina debe morir”.

La famosa actriz francesa e hija de la reconocida Marlène Jobert, es conocida por interpretar personajes complejos, góticos y un aura de misterio. Comenzó su carrera en el cine con Soñadores de Bernardo Bertolucci, obtuvo un reconocimiento mundial al interpretar a la icónica Vesper Lynd en la película de James Bond, Casino Royale, por la que ganó el premio BAFTA a Estrella Emergente. Es aclamada por su protagónico como la espiritista Vanessa Ives en la serie de terror gótico Penny Dreadful, que le valió una nominación al Globo de Oro.