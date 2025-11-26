Suscríbete
Eva Green será la tía Ophelia en la tercera temporada de Merlina en Netflix

La actriz se incorpora a la serie como el personaje de la enigmática y problemática hermana de Morticia Addams

Noviembre 26, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
La actriz Eva Green, conocida por su trabajo en Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children y Dark Shadows, se une a la tercera temporada de Merlina que aún no tiene fecha de estreno, pero ya está causando gran expectación. La intérprete dará vida a la tía Ophelia, la hermana “desaparecida” de Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones).

El anuncio llega después de que la segunda temporada de Merlina debutará a mediados de este año y se estableciera como la cuarta serie en inglés más vista de todos los tiempos. La tía Ophelia solo fue vista de espaldas a final de la segunda temporada, usando una corona de flores y garabateando en una pared la premonitoria frase: “Merlina debe morir”.

La famosa actriz francesa e hija de la reconocida Marlène Jobert, es conocida por interpretar personajes complejos, góticos y un aura de misterio. Comenzó su carrera en el cine con Soñadores de Bernardo Bertolucci, obtuvo un reconocimiento mundial al interpretar a la icónica Vesper Lynd en la película de James Bond, Casino Royale, por la que ganó el premio BAFTA a Estrella Emergente. Es aclamada por su protagónico como la espiritista Vanessa Ives en la serie de terror gótico Penny Dreadful, que le valió una nominación al Globo de Oro.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
