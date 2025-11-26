Entretenimiento
Realeza
Moda
Lifestyle
Personalidades
Arte y Cultura
Sports
Revista
facebook
twitter
instagram
Menú
Entretenimiento
Realeza
Moda
Lifestyle
Personalidades
Arte y Cultura
Sports
Revista
facebook
twitter
instagram
Suscríbete
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
Eva Green
Entretenimiento
Eva Green será la tía Ophelia en la tercera temporada de Merlina en Netflix
La actriz se incorpora a la serie como el personaje de la enigmática y problemática hermana de Morticia Addams
Noviembre 26, 2025
·
Diana Laura Sánchez