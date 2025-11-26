Suscríbete
Entretenimiento

Jennifer Lopez cobró esta millonaria cifra por cantar en la boda india del año

La heredera Netra Mantena y el empresario tecnológico Vamsi Gadiraju celebraron su enlace durante cuatro días de festejos en Udaipur en los que no escatimaron en gastos

Noviembre 26, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
jennifer-lopez-boda.jpeg

Jennifer Lopez viajó a India para presentarse en la millonaria boda del tecnológico Vamsi Gadiraju, quien a sus 29 años, es cofundador y director de tecnología de la plataforma de comida a domicilio Superorder, y se casó con Netra Mantena, hija del empresario del sector farmacéutico Rama Raju Mantena.

Según Daily Mail, la boda tuvo un costo de 6,7 millones de dólares, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Udaipur, donde llegaron invitados especiales como Donald Trump Jr, y su novia, la modelo e influencer Bettina Anderson, el actyor de Bollywood Ram Charan, la cantante y actriz británica Sophie Choudry, la actriz y modelo canadiense Nora Fatehi y las actuaciones estelares de Jennifer Lopez, Tiësto y el Cirque du Soleil, entre otros artistas.

jennifer-lopez-bodajpeg

La boda tuvo varios escenarios: en el Taj Lake Palacie de Udaipur, el gran lugar que aparece en la película de James Bond Octopussy de 1193, en el Palacio de la Ciudad, en el Zenana Mahal y en el romántico Palacio de la Isla Jadmandir en el lago Pichola.

La artista pop subió al escenario con varios trajes brillantes nunca antes vistos para cantar y bailar algunos de sus grandes éxitos como “Waiting for tonight”, “Get Right”, “Save me tonight”, “On the floor” y “Play”. Además, la cantante invitó a los recién casados a subir con ellos al escenario para brindar con ellos y dedicarles unas palabras mientras alzaba su copa. “Que estas familias estén unidas en este hermoso día y que Dios nos bendiga a todos”, expresó.

De acuerdo con Page Six, la participación de Jennifer Lopez en la boda, habría sido de dos millones de dólares, cuantiosa suma que cobró la famosa por ofrecer un exclusivo mini concierto privado., en el que cambió de vestuario, optando por distintos looks, uno consistió en un body plateado brillante con adornos y flecos, y el otro en un vestido de cuero negro.

jennifer-lopez-boda-indiajpeg

Jennifer López
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Ella es la doble de Ariana Grande en Wicked y su parecido es asombroso
Entretenimiento
Ella es la doble de Ariana Grande en Wicked y su parecido es asombroso
Noviembre 26, 2025
 · 
Tania Franco
Taylor Swift lanza "The Fate of Ophelia" en un inesperado remix con The Chainsmokers
Entretenimiento
Taylor Swift lanza “The Fate of Ophelia” en un inesperado remix con The Chainsmokers
Noviembre 26, 2025
 · 
Tania Franco
Vadhir Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel
Entretenimiento
Vadhir Derbez pide empatía tras la muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez
Noviembre 25, 2025
 · 
Tania Franco
Todas las categorías en las que fue nominada Frankenstein en los Critics Choice Awards 2025
Entretenimiento
Todas las categorías en las que fue nominada “Frankenstein” en los Critics Choice Awards 2025
Noviembre 25, 2025
 · 
Tania Franco
copropietaria-miss-universo-arresto-tailandia.jpeg
Entretenimiento
Emiten orden de arresto en Tailandia contra Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo
Un tribunal de Tailandia emitió esta orden en relación con un supuesto fraude por casi un millón de dólares
Noviembre 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
miss-estonia-renuncia-miss-universo.jpeg
Entretenimiento
Brigitta Schaback renuncia a su título como Miss Universe Estonia 2025
La modelo decidió abandonar su título tras afirmar que sus valores personales y su forma de trabajar no coinciden con los de la organización de Miss Universe ni con los de su directora nacional, Natalie Korneitsik
Noviembre 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
aislinn-derbez-mama-murio-causa-de-muerte.jpeg
Entretenimiento
Eugenio Derbez se pronuncia tras la muerte de la madre de Aislinn Derbez
A través de sus redes sociales, la actriz Aislinn informó la causa de fallecimiento de la actriz de doblaje a los 65 años
Noviembre 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Las primeras palabras de Aislinn Derbez tras la muerte de su mamá Gabriela Michel
Entretenimiento
Aislinn Derbez rompe el silencio y revela la causa del fallecimiento de su mamá Gabriela Michel
La actriz abrió su corazón en Instagram para agradecer el apoyo y pedir respeto en medio de su proceso de duelo
Noviembre 25, 2025
 · 
Tania Franco
mama-de-aislinn-derbez.jpeg
Entretenimiento
Murió Gabriela Michel, actriz y madre de Aislinn Derbez
La actriz de doblaje y locutora mexicana murió a los 65 años
Noviembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez