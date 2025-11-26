Jennifer Lopez cobró esta millonaria cifra por cantar en la boda india del año

Jennifer Lopez viajó a India para presentarse en la millonaria boda del tecnológico Vamsi Gadiraju, quien a sus 29 años, es cofundador y director de tecnología de la plataforma de comida a domicilio Superorder, y se casó con Netra Mantena, hija del empresario del sector farmacéutico Rama Raju Mantena.

Según Daily Mail, la boda tuvo un costo de 6,7 millones de dólares, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Udaipur, donde llegaron invitados especiales como Donald Trump Jr, y su novia, la modelo e influencer Bettina Anderson, el actyor de Bollywood Ram Charan, la cantante y actriz británica Sophie Choudry, la actriz y modelo canadiense Nora Fatehi y las actuaciones estelares de Jennifer Lopez, Tiësto y el Cirque du Soleil, entre otros artistas.

La boda tuvo varios escenarios: en el Taj Lake Palacie de Udaipur, el gran lugar que aparece en la película de James Bond Octopussy de 1193, en el Palacio de la Ciudad, en el Zenana Mahal y en el romántico Palacio de la Isla Jadmandir en el lago Pichola.

La artista pop subió al escenario con varios trajes brillantes nunca antes vistos para cantar y bailar algunos de sus grandes éxitos como “Waiting for tonight”, “Get Right”, “Save me tonight”, “On the floor” y “Play”. Además, la cantante invitó a los recién casados a subir con ellos al escenario para brindar con ellos y dedicarles unas palabras mientras alzaba su copa. “Que estas familias estén unidas en este hermoso día y que Dios nos bendiga a todos”, expresó.

De acuerdo con Page Six, la participación de Jennifer Lopez en la boda, habría sido de dos millones de dólares, cuantiosa suma que cobró la famosa por ofrecer un exclusivo mini concierto privado., en el que cambió de vestuario, optando por distintos looks, uno consistió en un body plateado brillante con adornos y flecos, y el otro en un vestido de cuero negro.