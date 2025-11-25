Suscríbete
Brigitta Schaback renuncia a su título como Miss Universe Estonia 2025

La modelo decidió abandonar su título tras afirmar que sus valores personales y su forma de trabajar no coinciden con los de la organización de Miss Universe ni con los de su directora nacional, Natalie Korneitsik

Noviembre 25, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Brigitta Schaback también mostró su apoyo a Miss Costa de Marfil, quien también renunció a sus títulos y se desvinculó por completo de todo lo relacionado con Miss Universe.

En un mensaje en medio del escándalo que ronda a la organización tras la final en la que Fátima Bosch se coronó como la “mujer más bella del mundo”, la modelo explicó que sus valores no se alinean con los de la dirección nacional del certamen, por lo que prefiere continuar su labor a favor del empoderamiento de manera independiente.

En un breve texto que compartió en sus historias de Instagram, la modelo aseguró que recibió la indicación de apoyar a la organización internacional y como no estaba dispuesta, decidió renunciar. “Lamentablemente, este año ocurrieron demasiados escándalos en el certamen Miss Universo y se me pidió que apoyara a la organización internacional de MU. Por esa razón, he decidido renunciar a mi título”. Además, hizo referencia a su compañera, Miss Costa de Marfil diciendo, “no soy la única. Esto debe significar algo”.

Las renuncias se dan en medio de la decepción de las modelos con la organización internacional, aunque ninguna señaló directamente el triunfo de Bosch como uno de los motivos.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
