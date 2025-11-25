Suscríbete
Maná hace historia en Los Ángeles como parte de su exitosa gira Vivir Sin Aire

El pasado viernes marcó un hito histórico: MANÁ celebró su presentación número 43 en arenas de Los Ángeles, superando oficialmente el récord de Bruce Springsteen por la mayor cantidad de conciertos en arenas en la historia de la ciudad.

Noviembre 24, 2025 
Diana Laura Sánchez
unnamed.png

Durante el fin de semana, la legendaria banda de rock MANÁ ofreció dos presentaciones adicionales con entradas agotadas en el Kia Forum como parte de su exitosa gira Vivir Sin Aire. Su quinto y último concierto del año en Los Ángeles se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre.

La historia de MANÁ en Los Ángeles comenzó en 1993, cuando se presentaron en el Hollywood Palace. En 2007 llegaron al entonces Staples Center, convirtiéndose en el primer grupo de cualquier género en agotar 13 shows en el recinto. En 2016 iniciaron su destacada serie de presentaciones en el Kia Forum, incluyendo LA Residencia en 2019—la primera residencia en una arena de la ciudad de Los Ángeles en cualquier idioma. A la fecha, MANÁ suma 31 shows en esta icónica arena.

unnamed (2).png

Backstage, la banda fue recibida con una celebración especial que contó con la banda de música de la Universidad del Sur de California (USC), la banda de Inglewood High School y el LA Clippers Spirit Team, además de su equipo y el personal del Forum—a quienes consideran cariñosamente su “segunda familia”. Durante el festejo, el grupo fue coronado como los “Kings of LA” y se develó una instalación permanente en una de las paredes del backstage del Forum para conmemorar este logro histórico.

Este hito reafirma el profundo vínculo entre MANÁ y Los Ángeles—una ciudad que ha acompañado a la banda a lo largo de sus casi cuatro décadas de trayectoria. Reconocidos por sus electrificantes presentaciones en vivo, su composición musical con conciencia social y su dedicación incondicional a sus fans, MANÁ continúa siendo una de las bandas de rock latino más influyentes y trascendentes de la historia.

La gira Vivir Sin Aire comenzó en septiembre y continuará durante 2026, con próximas presentaciones en Brooklyn, Miami, Philadelphia, Atlanta, Orlando y Greensboro.

Maná
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
