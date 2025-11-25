Suscríbete
Entretenimiento

Vadhir Derbez pide empatía tras la muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez

Así respondió Vadhir Derbez a las críticas por no publicar sobre el fallecimiento de la mamá de Aislinn

Noviembre 25, 2025 • 
Tania Franco
Vadhir Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel

JC Olivera/Getty Images

Vadhir Derbez rompió el silencio en redes sociales luego del fallecimiento de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, quien murió a los 65 años a causa de un infarto. La actriz mexicana fue reconocida por su trayectoria en el doblaje, especialmente en producciones de Disney y series de televisión.

Tras la difusión de la noticia, algunos usuarios cuestionaron la ausencia pública de Vadhir, lo que llevó al actor a compartir un mensaje contundente en Instagram, donde después de describir su amor por su hermana.

Me sorprende ver como reacciona la sociedad con estas cosas en redes. Me han llegado una cantidad de mensajes en los stories que ya tenía ayer, sobre lo insensible que soy, y como no estoy apoyando a mi hermana en estos momentos. Cuando claro que estuve ahi físicamente con ella.(solo no lo publiqué).
Vadhir Derbez.

Vadhir explicó que, aunque no había publicado nada antes, sí acompañó físicamente a Aislinn en los momentos más delicados. El actor señaló que la presión social por demostrar apoyo en redes es dañina, especialmente en situaciones de duelo.

Lo que sí es insensible es que mientras uno está en un duelo, tenga que buscar fotos y ver qué postear para que la gente vea que estás ‘apoyando’. Como si subir esta foto ya me hiciera empático o presente”, expresó. Cada quien vive su duelo a su manera y está como puede. No todo lo que pasa a puertas cerradas será publicado, y está bien.
Vadhir Derbez.

Estamos sumergidos en una era digital complicada, donde vemos la vida de las celebridades a través de sus publicaciones, olvidando que son seres humanos y tienen derecho a la privacidad. Vadhir agradeció los mensajes de cariño hacia su familia y reiteró que Aislinn sabe que cuenta con su apoyo incondicional.

Vadhir Derbez Aislinn Derbez
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
aislinn-derbez-mama-murio-causa-de-muerte.jpeg
Entretenimiento
Eugenio Derbez se pronuncia tras la muerte de la madre de Aislinn Derbez
Noviembre 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Las primeras palabras de Aislinn Derbez tras la muerte de su mamá Gabriela Michel
Entretenimiento
Aislinn Derbez rompe el silencio y revela la causa del fallecimiento de su mamá Gabriela Michel
Noviembre 25, 2025
 · 
Tania Franco
mama-de-aislinn-derbez.jpeg
Entretenimiento
Murió Gabriela Michel, actriz y madre de Aislinn Derbez
Noviembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
unnamed.png
Entretenimiento
Maná hace historia en Los Ángeles como parte de su exitosa gira Vivir Sin Aire
Noviembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Michelle Yeoh revela cómo asustó accidentalmente a Ariana Grande
Entretenimiento
El susto que se llevó Ariana Grande durante el rodaje de “Wicked: For Good”
La escena que terminó con un grito y un lente de contacto volando
Noviembre 24, 2025
 · 
Tania Franco
Justin Bieber
Entretenimiento
Justin Bieber ayuda a un conductor varado y el video se vuelve viral
Un usuario de TikTok grabó el momento exacto donde Bieber se bajó de su coche para asistirlo
Noviembre 24, 2025
¿Timothée Chalamet es EsDeeKid?
Entretenimiento
¿Qué es lo que está sucediendo con Timothée Chalamet? La teoría que está encendiendo a internet
El fenómeno que está explotando Internet y por qué millones creen que el actor podría estar detrás del artista de rap
Noviembre 24, 2025
 · 
Tania Franco
WhatsApp Image 2025-11-24 at 2.08.31 PM.jpeg
Entretenimiento
“Wicked: For Good” arrasa en taquilla con 226 mdd recaudados en todo el mundo
La segunda entrega de la película llenó los cines este fin de semana marcando récord
Noviembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
EROS_ALICIAxCS.jpg
Entretenimiento
Eros Ramazzotti estrena su nuevo álbum “Una historia importante”
El artista lanzó nuevo material musical en italiano y español que incluye colaboraciones con Alicia Keys, Andrea Bocelli, Carín León y más
Noviembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez