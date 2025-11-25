Vadhir Derbez pide empatía tras la muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez

Vadhir Derbez rompió el silencio en redes sociales luego del fallecimiento de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, quien murió a los 65 años a causa de un infarto. La actriz mexicana fue reconocida por su trayectoria en el doblaje, especialmente en producciones de Disney y series de televisión.

Tras la difusión de la noticia, algunos usuarios cuestionaron la ausencia pública de Vadhir, lo que llevó al actor a compartir un mensaje contundente en Instagram, donde después de describir su amor por su hermana.

Me sorprende ver como reacciona la sociedad con estas cosas en redes. Me han llegado una cantidad de mensajes en los stories que ya tenía ayer, sobre lo insensible que soy, y como no estoy apoyando a mi hermana en estos momentos. Cuando claro que estuve ahi físicamente con ella.(solo no lo publiqué). Vadhir Derbez.

Vadhir explicó que, aunque no había publicado nada antes, sí acompañó físicamente a Aislinn en los momentos más delicados. El actor señaló que la presión social por demostrar apoyo en redes es dañina, especialmente en situaciones de duelo.

Lo que sí es insensible es que mientras uno está en un duelo, tenga que buscar fotos y ver qué postear para que la gente vea que estás ‘apoyando’. Como si subir esta foto ya me hiciera empático o presente”, expresó. Cada quien vive su duelo a su manera y está como puede. No todo lo que pasa a puertas cerradas será publicado, y está bien. Vadhir Derbez.

Estamos sumergidos en una era digital complicada, donde vemos la vida de las celebridades a través de sus publicaciones, olvidando que son seres humanos y tienen derecho a la privacidad. Vadhir agradeció los mensajes de cariño hacia su familia y reiteró que Aislinn sabe que cuenta con su apoyo incondicional.