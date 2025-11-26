Taylor Swift lanza “The Fate of Ophelia” en un inesperado remix con The Chainsmokers

Taylor Swift volvió a sacudir las redes con el lanzamiento de “The Fate of Ophelia” (The Chainsmokers Remix), una colaboración inesperada que la propia artista compartió en sus historias de Instagram. Con una estética inspirada en cuadros prerrafaelitas, Swift presentó la portada del sencillo y anunció que la versión ya se encuentra disponible para descarga.

El remix, realizado por el dúo electrónico The Chainsmokers, ofrece una reinterpretación más atmosférica y contemporánea del tema original, lo que ha generado emoción entre los swifties y curiosidad entre los fans del EDM.

La noticia llega en medio del enorme éxito de su más reciente era musical, consolidando a Swift como una de las artistas más influyentes y activas del momento.