Familia de Bruce Willis donará el cerebro del actor a la ciencia después de su muerte

La condición del actor Bruce Willis ha afectado de manera significativa su calidad de vida. Sus tres hijas, su exesposa y su esposa, dieron a conocer que tomaron la decisión de donar el cerebro del actor a la ciencia tras su muerte. Su esposa Emma reveló la intención de la familia de contribuir a la investigación sobre la demencia frontotemporal, catalogada como una enfermedad extraña.

De acuerdo con Heming, el estudio del cerebro de un paciente con dicha enfermedad, puede ser clave para su desarrollo, pues los científicos pueden avanzar en el diagnóstico y el tratamiento de la dolencia a través de identificación de anormalidades proteicas y mutaciones genéticas en el tejido cerebral post mortem, para ayudar a otros pacientes con condiciones similares.

Mientras tanto, el actor vive en una casa aparte de su familia, donde cuenta con cuidados profesionales durante las 24 horas del día. Recientemente, su primogénita Rumer Willis, respondió a una serie de preguntas sobre su padre y reveló que no siempre la reconoce cuando va a visitarlo a la vivienda a la que se mudó recientemente.

Rumer dijo a un seguidor que le pregunto cómo se encontraba su padre, “la gente siempre me hace esta pregunta y creo que es un poco difícil de responder, porque la verdad es que cualquiera con una demencia frontotemporal no lo está pasando muy bien. Estoy agradecida de que, cuando voy allí a su casa y le doy un abrazo, él pueda sentir el amor que le he dado y yo pueda sentirlo también por su parte. Que aún vea una chispa de él y que él pueda sentir el amor que le estoy dando”.