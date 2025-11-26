Suscríbete
Entretenimiento

Familia de Bruce Willis donará el cerebro del actor a la ciencia después de su muerte

La salud del actor se ha deteriorado desde que fue diagnosticado en 2023 con afasia y demencia

Noviembre 26, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
bruce-willis-1200x675.jpg

Bruce Willis celebró su cumpleaños este 19 de marzo

GETTY IMAGES

La condición del actor Bruce Willis ha afectado de manera significativa su calidad de vida. Sus tres hijas, su exesposa y su esposa, dieron a conocer que tomaron la decisión de donar el cerebro del actor a la ciencia tras su muerte. Su esposa Emma reveló la intención de la familia de contribuir a la investigación sobre la demencia frontotemporal, catalogada como una enfermedad extraña.

De acuerdo con Heming, el estudio del cerebro de un paciente con dicha enfermedad, puede ser clave para su desarrollo, pues los científicos pueden avanzar en el diagnóstico y el tratamiento de la dolencia a través de identificación de anormalidades proteicas y mutaciones genéticas en el tejido cerebral post mortem, para ayudar a otros pacientes con condiciones similares.

Mientras tanto, el actor vive en una casa aparte de su familia, donde cuenta con cuidados profesionales durante las 24 horas del día. Recientemente, su primogénita Rumer Willis, respondió a una serie de preguntas sobre su padre y reveló que no siempre la reconoce cuando va a visitarlo a la vivienda a la que se mudó recientemente.

Rumer dijo a un seguidor que le pregunto cómo se encontraba su padre, “la gente siempre me hace esta pregunta y creo que es un poco difícil de responder, porque la verdad es que cualquiera con una demencia frontotemporal no lo está pasando muy bien. Estoy agradecida de que, cuando voy allí a su casa y le doy un abrazo, él pueda sentir el amor que le he dado y yo pueda sentirlo también por su parte. Que aún vea una chispa de él y que él pueda sentir el amor que le estoy dando”.

Bruce Willis
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Ella es la doble de Ariana Grande en Wicked y su parecido es asombroso
Entretenimiento
Ella es la doble de Ariana Grande en Wicked y su parecido es asombroso
Noviembre 26, 2025
 · 
Tania Franco
Taylor Swift lanza "The Fate of Ophelia" en un inesperado remix con The Chainsmokers
Entretenimiento
Taylor Swift lanza “The Fate of Ophelia” en un inesperado remix con The Chainsmokers
Noviembre 26, 2025
 · 
Tania Franco
Vadhir Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel
Entretenimiento
Vadhir Derbez pide empatía tras la muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez
Noviembre 25, 2025
 · 
Tania Franco
Todas las categorías en las que fue nominada Frankenstein en los Critics Choice Awards 2025
Entretenimiento
Todas las categorías en las que fue nominada “Frankenstein” en los Critics Choice Awards 2025
Noviembre 25, 2025
 · 
Tania Franco
copropietaria-miss-universo-arresto-tailandia.jpeg
Entretenimiento
Emiten orden de arresto en Tailandia contra Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo
Un tribunal de Tailandia emitió esta orden en relación con un supuesto fraude por casi un millón de dólares
Noviembre 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
miss-estonia-renuncia-miss-universo.jpeg
Entretenimiento
Brigitta Schaback renuncia a su título como Miss Universe Estonia 2025
La modelo decidió abandonar su título tras afirmar que sus valores personales y su forma de trabajar no coinciden con los de la organización de Miss Universe ni con los de su directora nacional, Natalie Korneitsik
Noviembre 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
aislinn-derbez-mama-murio-causa-de-muerte.jpeg
Entretenimiento
Eugenio Derbez se pronuncia tras la muerte de la madre de Aislinn Derbez
A través de sus redes sociales, la actriz Aislinn informó la causa de fallecimiento de la actriz de doblaje a los 65 años
Noviembre 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Las primeras palabras de Aislinn Derbez tras la muerte de su mamá Gabriela Michel
Entretenimiento
Aislinn Derbez rompe el silencio y revela la causa del fallecimiento de su mamá Gabriela Michel
La actriz abrió su corazón en Instagram para agradecer el apoyo y pedir respeto en medio de su proceso de duelo
Noviembre 25, 2025
 · 
Tania Franco
mama-de-aislinn-derbez.jpeg
Entretenimiento
Murió Gabriela Michel, actriz y madre de Aislinn Derbez
La actriz de doblaje y locutora mexicana murió a los 65 años
Noviembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez