Ella es la doble de Ariana Grande en Wicked y su parecido es asombroso

La magia de Wicked no solo vive en sus protagonistas, sino también en el talento que trabaja detrás de cámaras para hacer posible cada escena. Una de ellas es Mollie DeMeza, la actriz y bailarina que fungió como body double y stand-in de Ariana Grande durante el rodaje de las dos películas dirigidas por Jon M. Chu.

En redes sociales, DeMeza compartió emotivos mensajes agradeciendo la oportunidad de formar parte del proyecto, y especialmente de colaborar tan de cerca con Ariana. Sus publicaciones rápidamente llamaron la atención de los fans debido a su impactante parecido físico con la intérprete de Glinda, lo que la convirtió en un rostro viral entre los seguidores de la franquicia.

Mollie describió su experiencia en Oz como “mágica” y destacó la dedicación del equipo de producción. También elogió a Ariana Grande, asegurando que trabajar con ella fue “un sueño absoluto” y que nunca había conocido a alguien tan profesional, disciplinada y humana.

Además de apoyar en escenas complejas, su labor como doble permitió que la producción avanzara sin interrupciones, especialmente en secuencias que requerían ajustes de iluminación, encuadres o largas horas de preparación.

Con el estreno de “Wicked: For Good”, el público no solo espera ver la transformación de Ariana Grande en Glinda, sino también reconocer la labor de quienes hicieron posible este universo mágico. Entre ellos, una figura que ya conquistó a miles: Mollie DeMeza, la doble que parece salida del propio mundo de Oz.