Aislinn Derbez y su familia despiden a Gabriela Michel en privado

De acuerdo con “Ventaneando”, el velatorio y las exequias de la madre de Aislinn Derbez, se realizaron en la funeraria Castell, ubicada en Satélite, en el Estado de México. Sin embargo, todo se habría llevado en privado para que se respete el duelo que atraviesan en estos momentos. “Ellos tomaron la decisión de que fuera cremada y velarla en privado solo con la familia”, dijo el reportero.

Michel pasó sus últimos días en una casa de asistencia con atención médica que le pagaba Aislinn Derbez, para garantizar su bienestar y compañía. Según la periodista Ana María Alvado informó que la actriz murió por un infarto repentino, que provocó que la actriz perdiera el equilibrio, sufriendo una caída fatal dentro de la residencia donde vivía. El golpe en la cabeza que siguió al desvanecimiento resultó determinante y a pesar de que fue atendida de inmediato, los especialistas no lograron salvarla.

Michel no presentaba problemas de salud previos, era una mujer activa que realizaba actividades de manera cotidiana. Mientras tanto, la actriz Aislinn Derbez pidió respeto para poder vivir su duelo en paz."Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia y procesar esta despedida desde un lugar de amor”, expresó.