Sergio Andrade reaparece a 20 años de haber salido de prisión

El cantautor y productor mexicano anunció su regreso a la música tras dos décadas de haber recuperado su libertad

Noviembre 27, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Sergio Andrade reapareció en su canal de Youtube y anunció el lanzamiento de su nuevo material musical tras varios años fuera de la industria. El productor habló desde lo que describió como “este bellísimo rincón de nuestro planeta”, y se mostró visiblemente emocionado para presentar nuevas composiciones después de tantos años alejado del medio.

Andrade dijo sentirse afortunado por su regreso y añadió, “estoy muy contento porque ya en unas horas viene el estreno de mi nuevo material. Mis nuevas canciones, 11 cantadas, una instrumental, una de las que más me gustan, por cierto. Esta realmente de una forma hecho que ustedes van a poder sentir ese cariño, ese afecto por la música, por nuestra vida, por la existencia”, expresó.

Sergio anunció que sus nuevas canciones estarían disponibles a partir del 2 de diciembre, fecha con la que marcó su retorno a la escena musical. “La luna no ha cambiado nada, aún sigue siendo ensoñación”, se escucha al final del video de Sergio.

Su reaparición reavivó la conversación en redes sociales, donde los usuarios han cuestionado la manera en que el productor intenta volver a los reflectores tras su historial de acusaciones.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
