Travel

Workation Retreats para trabajar desde destinos increíbles

La tendencia que combina trabajo remoto, bienestar y viajes en un solo destino

Noviembre 20, 2025 • 
Tania Franco
Workation Retreats: la nueva forma de trabajar mientras viajas

Atlantide Phototravel/Getty Images

Los Workation Retreats se han convertido en la tendencia que redefine la forma de trabajar: espacios diseñados para combinar productividad con descanso, bienestar y experiencias de viaje. Son retiros pensados para quienes buscan cambiar de ambiente sin desconectarse, mejorar su enfoque y transformar su rutina laboral desde destinos inspiradores.

Tres destinos ideales para un Workation Retreat

  • Tulum, México: diseño boho-chic, espacios de coworking frente al mar y actividades de bienestar.
  • Bali, Indonesia: el favorito de los nómadas digitales, con retiros entre arrozales, cafés creativos y vida espiritual.
  • Costa Rica: naturaleza pura, retiros ecológicos y un ambiente perfecto para recargar energía mientras trabajas.
Bali

FilippoBacci/Getty Images

Los Workation Retreats no son solo una moda: son una nueva filosofía que demuestra que trabajar bien también significa vivir bien. Cambiar de entorno impulsa la creatividad, reduce el estrés y permite conectar con lo que realmente importa: equilibrio, inspiración y propósito.

tulum viajes
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
