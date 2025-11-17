Suscríbete
Los Campos Elíseos se encienden y le dan la bienvenida a la Navidad

La icónica avenida de París se iluminó el 16 de noviembre con un espectáculo

November 17, 2025 • 
Tania Franco
Los Campos Elíseos dan la bienvenida a la Navidad

Marc Piasecki/WireImage

La magia navideña volvió a tomar los Campos Elíseos, una de las avenidas más emblemáticas del mundo, con su tradicional ceremonia de encendido de luces. El 16 de noviembre, París celebró el inicio oficial de la temporada con un espectáculo lleno de destellos, colores y una atmósfera que transformó completamente la icónica arteria parisina.

Charlotte Cardin ilumina los Campos Elíseos con un concierto mágico

Pierre Suu/WireImage

Este año, la protagonista fue Charlotte Cardin, quien ofreció un concierto especial frente al Arco del Triunfo. Con una producción luminosa, pirotecnia y pantallas gigantes, su presentación marcó uno de los momentos más vibrantes del inicio de la Navidad en la capital francesa.

Charlotte Cardin ilumina los Campos Elíseos

Pierre Suu/WireImage

Miles de personas se reunieron para presenciar el momento exacto en el que los Campos Elíseos se encendieron al unísono, iluminando el otoño parisino con destellos dorados y plateados.

La producción integró pirotecnia, música y proyecciones que envolvieron la avenida completa, creando una experiencia sensorial que celebró el inicio de la temporada.

@limitlesssecrets

Christmas lights show at the Champs Elysées ✨ Lights are on from 5pm Every day special show at 6:30pm #illuminations2025 #parischristmas #christmasinparis #christmas2025 #christmaslights

♬ original sound - Limitlesssecrets

Paris Francia
