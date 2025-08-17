Mane de la Parra celebra su boda religiosa con Ligia Uriarte en Durango

Mane de la Parra y Ligia Uriarte llevaron a cabo su enlace matrimonial este sábado en el Centro Histórico de Durango, tras celebrar su boda civil hace unos días en la Hacienda El Mortero, propiedad familiar ubicada en el municipio de Súchil.

La pareja que se comprometió a finales de 2024, eligió la ciudad de los alacranes para su boda religiosa en la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción de Durando, donde familiares, amigos y colegas del medio artístico llenaron el recinto para documentar en redes sociales los momentos momentos de la boda.

Entre los invitados que pisaron tierras duranguenses este fin de semana destacan el conductor del programa “Hoy” Paul Stanley, el actor Julián Gil junto a su esposa Valeria Marín.

Además, estuvo presente Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, acompañado de su esposa, la actriz Ludwika Paleta.

En redes sociales comenzaron a circular las imágenes del enlace religioso donde se aprecia la hermosa catedral iluminada y detalles de la ceremonia.