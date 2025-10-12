Suscríbete
Lifestyle

3 siluetas de uñas sofisticadas y cómodas para estilizar tus manos

Conoce tres siluetas de uñas sofisticadas y cómodas que estilizan tus manos este otoño

October 12, 2025 • 
Tania Franco
3 siluetas de uñas sofisticadas y cómodas para estilizar tus manos

Almaje/Getty Images

Las uñas son mucho más que un detalle estético: son una extensión del estilo personal y pueden transformar por completo la apariencia de las manos. Elegir la silueta correcta no solo ayuda a estilizar los dedos, sino que también aporta comodidad y practicidad en el día a día.

Ya sea que busques un look clásico, moderno o minimalista, existen formas que se adaptan a cada necesidad. Aquí te presentamos tres siluetas de uñas que destacan por su sofisticación y funcionalidad, perfectas para lucir manos elegantes sin complicaciones.

1. Uñas semi cuadradas

Las uñas cuadradas cortas son una de las siluetas más versátiles y atemporales. Su forma recta en la punta brinda un aspecto pulido y sobrio, perfecto para quienes buscan comodidad sin sacrificar estilo. Este diseño es ideal para tonos oscuros o neutros, ya que resalta la simplicidad de la forma y aporta un aire de sofisticación clásica. Además, es resistente y fácil de mantener, lo que lo convierte en la opción favorita de mujeres activas que no quieren complicaciones.

Uñas almendradas naturales: sofisticación con un toque femenino

Mariia Demchenko/Getty Images

2. Uñas almendradas naturales

La silueta almendrada se ha convertido en sinónimo de feminidad y sofisticación. Al afinarse en la punta con un acabado sutilmente redondeado, estiliza los dedos y da la ilusión de unas manos más largas y delicadas. Es una forma muy favorecedora para esmaltes nude o rosados translúcidos, que aportan frescura y naturalidad. Esta opción es perfecta para quienes desean un estilo elegante pero moderno, ideal tanto para la oficina como para eventos especiales.

Uñas almendradas naturales: sofisticación con un toque femenino

Mariia Demchenko/Getty Images

3. Uñas redondas minimalistas

Las uñas redondas son la mejor representación del equilibrio entre estilo y funcionalidad. Su forma suave y sin esquinas las hace sumamente cómodas y resistentes al quiebre. Con un esmalte negro brillante, se convierten en una declaración minimalista y chic, perfecta para quienes prefieren un look contemporáneo y sin excesos. Este diseño no solo estiliza, sino que también transmite seguridad y modernidad.

Uñas almendradas naturales: sofisticación con un toque femenino

Anastasiia Krivenok/Getty Images

Las manos dicen mucho de una persona, y las uñas son el marco perfecto para reflejar elegancia, estilo y cuidado personal. Las siluetas cuadradas cortas, almendradas naturales y redondas minimalistas son tres elecciones que destacan por su sofisticación y practicidad, adaptándose a distintos estilos de vida y ocasiones. Ya sea que prefieras la sobriedad, la feminidad o la comodidad, cada una de estas formas te permitirá lucir manos estilizadas y siempre impecables.

Uñas nude
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
image003.jpg
Lifestyle
Cómo integrar el color del año de Pantone 2025, Mocha Mousse en la decoración del hogar
October 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ceiba-club-la-apuesta-de-conrad-tulum-riviera-maya-para-elevar-mas-la-experiencia-de-alojamiento-de-sus-huespedes.png
Lifestyle
Ceiba Club: la apuesta de Conrad Tulum Riviera Maya para elevar aún más la experiencia de alojamiento de sus huéspedes
October 09, 2025
 · 
Caras
Lugares para hacer hiking en CDMX
Lifestyle
3 lugares imperdibles para hacer hiking en CDMX
October 09, 2025
 · 
Tania Franco
Restaurantes en CDMX
Lifestyle
¡Desayuno, comida y cena en CDMX! Las tendencias gastronómicas del momento
October 02, 2025
 · 
Tania Franco
Las uñas de Selena Gomez en su boda.png
Lifestyle
¡Diseños de uñas para novias! Recrea la manicura de Selena Gomez para tu gran día
Selena Gomez marcó tendencia en su boda con Benny Blanco con un diseño de uñas elegante, natural y sofisticado
October 02, 2025
 · 
Tania Franco
Coffee rave - CDMX
Lifestyle
¿Qué son los Coffee Raves? Estos son los que están en tendencia en CDMX
Las fiestas de café que cambiaron la noche por el amanecer
September 25, 2025
 · 
Tania Franco
huawei.jpg
Lifestyle
Huawei invade París e impresiona en mundo
Estuvimos en la capital francesa para ser testigos de las propuestas tecnológicas y las innovaciones que mueven el mundo de una manera cada vez más inteligente
September 24, 2025
 · 
Caleb Torres
Pan de muerto relleno en cdmx
Lifestyle
Los 3 mejores lugares en CDMX para comer pan de muerto
Conoce sus sabores, precios y por qué se han vuelto los favoritos de la temporada
September 23, 2025
 · 
Tania Franco
Calavera Catrina - Día de los Muertos en México
Lifestyle
3 lugares en CDMX para vivir un Día de Muertos inolvidable
Sumérgete en el arte, la historia y la tradición del Día de Muertos sin salir de la CDMX
September 23, 2025
 · 
Tania Franco