Tres vinos para regalar y brindar con estilo

Hay regalos que se disfrutan una vez, y otros que se saborean toda la vida. Un buen vino es un regalo que elegante, atemporal y perfecto para compartir.

Ya sea para agradecer, celebrar o simplemente compartir, estas tres etiquetas —de España y México— combinan tradición, carácter y una estética que las convierte en el detalle ideal para regalar. Ideal para paladares nuevos en el mundo del vino, gracias a sus sabores definidos pero sutiles.

Emilio Moro – España

Originarios de Ribera del Duero y El Bierzo, los vinos Emilio Moro son sinónimo de legado y pasión familiar. Cada etiqueta tiene una personalidad propia:

Emilio Moro, es una versión frutal, equilibrada y sedosa, perfecto para cenas largas, reuniones especiales o simplemente para quienes disfrutan descubrir la esencia de la tierra española en cada copa.

L.A. Cetto Chenin Blanc – México

Proveniente del Valle de Guadalupe, este vino blanco mexicano es una opción fresca y luminosa, ideal para quienes prefieren sabores más suaves y afrutados.

El Chenin Blanc de L.A. Cetto conquista por su equilibrio entre dulzura y acidez, con notas a frutas tropicales y flores blancas.

Perfecto para acompañar mariscos, postres ligeros o una tarde cálida al aire libre, es un regalo accesible y con gran valor simbólico.

Norte 32 Malbec Rosado – México

Desde Ensenada, Norte 32 ha logrado posicionarse como una de las bodegas boutique más interesantes del país. Su rosado Malbec deslumbra por su color coral y su aroma a frutos rojos con ligeras notas florales.

El vino Norte 32 nació en 2002 como el sueño del Capitán Óscar Obregón, quien tras su jubilación decidió transformar su pasión por el tiempo y la precisión en arte líquido.

Regalar vino nunca pasa de moda, especialmente cuando cada botella cuenta una historia.

Desde la profundidad española de Emilio Moro hasta la frescura mexicana de L.A. Cetto y el encanto contemporáneo de Norte 32, estas tres etiquetas son una invitación a celebrar con elegancia.

Ya sea para un brindis íntimo o una gran ocasión, estos vinos están a la venta en City Market, Walmart y La Vinoteca, son el detalle perfecto para darle un toque de sofisticación a tu tarde.