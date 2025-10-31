Suscríbete
Lifestyle

Tres vinos para regalar y brindar con estilo

Desde las tierras españolas de Ribera del Duero hasta los valles mexicanos de Ensenada, estos vinos son un regalo para compartir

October 31, 2025 • 
Tania Franco
Tres vinos que se convierten en el regalo perfecto para celebrar cualquier ocasión

Yuliia Kokosha/Getty Images

Hay regalos que se disfrutan una vez, y otros que se saborean toda la vida. Un buen vino es un regalo que elegante, atemporal y perfecto para compartir.

Ya sea para agradecer, celebrar o simplemente compartir, estas tres etiquetas —de España y México— combinan tradición, carácter y una estética que las convierte en el detalle ideal para regalar. Ideal para paladares nuevos en el mundo del vino, gracias a sus sabores definidos pero sutiles.

Emilio Moro – España

Originarios de Ribera del Duero y El Bierzo, los vinos Emilio Moro son sinónimo de legado y pasión familiar. Cada etiqueta tiene una personalidad propia:

Emilio Moro, es una versión frutal, equilibrada y sedosa, perfecto para cenas largas, reuniones especiales o simplemente para quienes disfrutan descubrir la esencia de la tierra española en cada copa.

Vinos para regalar - Emilio Moro de España

L.A. Cetto Chenin Blanc – México

Proveniente del Valle de Guadalupe, este vino blanco mexicano es una opción fresca y luminosa, ideal para quienes prefieren sabores más suaves y afrutados.

El Chenin Blanc de L.A. Cetto conquista por su equilibrio entre dulzura y acidez, con notas a frutas tropicales y flores blancas.

Perfecto para acompañar mariscos, postres ligeros o una tarde cálida al aire libre, es un regalo accesible y con gran valor simbólico.

Vinos para regalar - L.A Cetto

Norte 32 Malbec Rosado – México

Desde Ensenada, Norte 32 ha logrado posicionarse como una de las bodegas boutique más interesantes del país. Su rosado Malbec deslumbra por su color coral y su aroma a frutos rojos con ligeras notas florales.

El vino Norte 32 nació en 2002 como el sueño del Capitán Óscar Obregón, quien tras su jubilación decidió transformar su pasión por el tiempo y la precisión en arte líquido.

Vinos del Valle de Guadalupe para regalar - Norte 32

Regalar vino nunca pasa de moda, especialmente cuando cada botella cuenta una historia.

Desde la profundidad española de Emilio Moro hasta la frescura mexicana de L.A. Cetto y el encanto contemporáneo de Norte 32, estas tres etiquetas son una invitación a celebrar con elegancia.

Ya sea para un brindis íntimo o una gran ocasión, estos vinos están a la venta en City Market, Walmart y La Vinoteca, son el detalle perfecto para darle un toque de sofisticación a tu tarde.

vinos vinos blancos Valle de Guadalupe España
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Disfraces fashion y fáciles de recrear para este Halloween
Lifestyle
Disfraces fashion y fáciles de recrear para este Halloween
October 31, 2025
 · 
Tania Franco
Disfraces de halloween en pareja
Lifestyle
Los mejores disfraces en pareja para Halloween
October 29, 2025
 · 
Tania Franco
¡Ariana Grande vuelve al castaño! 3 looks en ese tono que favorecen a los rostros redondos
Lifestyle
¡Ariana Grande vuelve al castaño! 3 looks en ese tono que favorecen a los rostros redondos
October 29, 2025
 · 
Tania Franco
Pan de muerto en CDMX
Lifestyle
Los panes de muerto más originales de la CDMX que tienes que probar este año
October 26, 2025
 · 
Tania Franco
Graciela Iturbide, orgullo mexicano en los Premios Princesa de Asturias 2025
Personalidades
Graciela Iturbide, orgullo mexicano en los Premios Princesa de Asturias 2025
La fotógrafa mexicana fue recibida por la Familia Real de España en una audiencia que celebró el poder del arte y la excelencia internacional
October 24, 2025
 · 
Tania Franco
DSC029202.JPG
Lifestyle
Mercedes-Benz toma la CDMX con su tour culinario.
Cuando se trata de gastronomía, la Ciudad de México ocupa el escalón más alto del podio, y esta vez, el circuito gastronómico promete ser tan emocionante como la carrera.
October 23, 2025
 · 
Isabela Gonzalez
invertir-en-leon-por-que-se-ha-convertido-en-un-destino-estrategico-para-la-inversion.jpg
Lifestyle
Invertir en León: ¿Por qué se ha convertido en un destino estratégico para la inversión?
October 20, 2025
 · 
Caras
El Palacio de Cristal de Madrid: de fracaso tropical a joya arquitectónica
Arte y Cultura
¿Cómo pasó de fracaso a joya arquitectónica el Palacio de Cristal en Madrid?
El secreto mejor guardado del rincón más emblemático del parque El Retiro en España
October 18, 2025
 · 
Tania Franco
WhatsApp Image 2025-10-17 at 4.47.48 PM.jpeg
Lifestyle
Nueva experiencia Porsche llega a Los Cabos
Hace unos días tuvimos la oportunidad de asistir a la apertura de Porsche NOW Los Cabos, un espacio efímero que transforma la manera en que la marca presenta sus autos y su universo de estilo de vida
October 17, 2025
 · 
Camila Torre Forcén