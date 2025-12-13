Suscríbete
Este fue el lujoso menú del Banquete de los Premios Nobel 2025

Desde el Stockholm Concert Hall hasta la mesa más simbólica del planeta

Diciembre 12, 2025 
Tania Franco
Pascal Le Segretain/Getty Images

El Stockholm Concert Hall se transformó en el escenario donde el conocimiento y la excelencia son reconocidos ante el mundo. Ahí se entregan los Premios Nobel y, tras la ceremonia, comienza uno de los rituales más esperados del año: el Banquete de los Premios Nobel, una cena que desde 1901 ha sido sinónimo de historia, intención y sofisticación gastronómica.

Pascal Le Segretain/Getty Images

El menú del Banquete Nobel 2025

Para la edición 2025, la propuesta culinaria mantuvo su sello clásico con un enfoque contemporáneo:

Sopa de boletus
Servida con una ensalada espesa de hongos suecos, queso Almnäs Tegel, aceite de jengibre y trufa negra de invierno, acompañada de mantequilla trufada y pan crujiente aromatizado con ceps.

Rodaballo relleno de nuez de vieira y laminaria dulce
Con apionabo glaseado a la alcaravea, papas salteadas en mantequilla y cebollitas perladas a la nuez moscada. Se sirvió con col rizada cocida en caldo, poro y champiñones de París, además de una salsa beurre blanc con membrillo japonés fermentado y manzana Ingrid Marie.

Sorbete de ciruelas suecas aromatizado con naranja, pimienta de Jamaica y clavo
Crema de queso fresco horneada con vainilla Bourbon y bizcocho tostado, acompañada de salsa de caramelo con crocante de trigo negro y avena, y un consommé de frambuesas silvestres con brotes de enebro.

La selección de vinos incluyó un Champagne Blanc de Noirs Grand Cru, un vino sueco de Kullabergs Vingård y un Beerenauslese austríaco, reafirmando el equilibrio entre tradición europea y orgullo local. El menú fue ejecutado por Stadshusrestauranger, en colaboración con los chefs Tommy Myllymäki y Pi Le, junto con la chef pastelera Frida Bäcke, quienes entendieron que en el Nobel, la cocina no busca protagonismo, sino permanencia.

Encabezados por el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, la reina Silvia, la princesa heredera Victoria y el príncipe Daniel, los invitados participan en una velada donde cada platillo está pensado para conquistar sin exceso y dejar huella en la memoria colectiva. El menú del Nobel no es solo una experiencia culinaria, es el arte de contar una historia a través del sabor.

