“Me quiere hacer dejar la música”: Demi Lovato reacciona al álbum LUX de Rosalía

La cantante aseguró que el nuevo disco de la española la impulsó a replantearse la profundidad creativa de su propia música

Diciembre 12, 2025 • 
Tania Franco
Getty Images.

Demi Lovato dejó una de las reacciones más contundentes y honestas al hablar del impacto que tuvo LUX, el nuevo álbum de Rosalía, en su proceso creativo. Durante una entrevista reciente, la cantante estadounidense confesó que el disco es tan poderoso que incluso la llevó a cuestionarse su propio camino artístico.

Este álbum es tan bueno que me quiere hacer dejar la música. Es increíble. Rosalía es brillante, es una genio. El álbum es fenomenal.
Demi Lovato.

Lejos de hablar de competencia o celos, Lovato explicó que escuchar LUX despertó en ella una sensación de admiración que funciona como motor creativo. Al ser cuestionada sobre si alguna vez siente envidia al escuchar canciones ajenas, respondió que se trata de un sentimiento distinto.

No lo llamaría celos, quizá un poco de envidia, pero de la que te empuja. Escuchar este álbum me hizo pensar que quizá mi próximo disco tiene que ser así de profundo.
Demi Lovato.

Las declaraciones cobran especial relevancia considerando que el más reciente álbum de Demi Lovato se titula It’s Not That Deep, un proyecto que juega precisamente con la ligereza emocional y la ironía. En contraste, LUX de Rosalía parece haber despertado en la cantante estadounidense el deseo de explorar capas más intensas y conceptuales en su música futura.

Escuchar este álbum me hace querer exigirme más.
Demi Lovato.

Más allá de listas y reproducciones, el disco confirma a Rosalía como una creadora capaz de inspirar, incomodar y elevar los estándares creativos de toda una generación. Sin duda, es una de las artistas más esperadas en México, con su próximo tour LUX.

