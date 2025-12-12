CDMX presenta a sus primeros Host City Supporters rumbo al Mundial 2026

Durante la presentación oficial, se reveló que el calendario de actividades previsto incluirá 35 eventos, entre los que se podrán encontrar actividades de entretenimiento como la apertura del FIFA Fan Festival, el cual se ubicará en el emblemático Zócalo; así como actividades culturales que albergarán exposiciones únicas.

Host City contempla a los siguientes museos como parte de su cartelera cultural: Museo de Antropología (con una exposición de la fotógrafa Annie Leibovitz); Museo Yancuic (con la presentación de Historia del futbol: pasión y legado); el Colegio Nacional (¿De qué color pinta el verde?, una exposición curada por el escritor y experto en futbol Juan Villoro); Museo Franz Mayer (con la exposición Diseñando una pasión, donde diseño y arquitectura se juntan para mostrarnos otra cara del balompié); MIDE (El futbol es una fiesta), además del Museo Papalote, MUAC, Museo Universum, Museo Memoria y Tolerancia, Museo Dolores Olmedo, Museo Polanco.

Estos sitios nos demuestran que el futbol también se mueve entre el arte, el conocimiento y la historia.

El ocio también forma parte de las necesidades humanas y de una ciudad que vibra todos los días con emociones, por ello es que Host City ha preparado actividades especiales como el Host City Golf; un encuentro de futbol entre leyendas de México y Brasil; dos conciertos en el Auditorio Nacional con un line up de artistas internacionales por revelarse; un desfile de modas, entre otras actividades.

El Bosque de Chapultepec será sede de la Aldea Global, donde los 48 países que participan en la Copa del Mundo nos enseñarán un poco de sus tradiciones, costumbres y magia en una especie de feria cultural que nadie se puede perder.

Y para que los visitantes a la ciudad conozcan todo lo que hay en ella, estará disponible la Guía Oficial de la CDMX, en formato físico y digital, para saber cómo moverse a través de las arterias de este destino colorido y vibrante. La guía tendrá información sobre restaurantes, museos, centros nocturnos, y sitios de interés turístico, por lo que no habrá pretexto para dejar de descubrir un de las ciudades más grandes del mundo en el marco de la Copa del Mundo 2026.