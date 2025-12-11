Taylor Swift revela cuáles son sus canciones favoritas de toda su carrera

Taylor Swift, una de las artistas más influyentes de la música contemporánea, fue invitada al “Late Show with Stephen Colbert” donde recibió una pregunta que muchos fans habían esperado durante años: ¿cuáles son sus cinco canciones favoritas de su propio catálogo?

Aunque la intérprete de Red reconoció que elegir solo cinco es casi imposible, sí reveló algunas de las piezas que hoy considera más significativas en su carrera.

La número uno es ‘All Too Well’, la versión de diez minutos, una canción llamada ‘Mirrorball’, del álbum Folklore, y estoy realmente obsesionada con ´The Life of a Showgirl’ ahora mismo, con todo el álbum. Taylor Swift.

Aunque Taylor Swift no ofreció un “top cinco” definitivo, sí dio una mirada íntima a cómo vive su relación con sus propias canciones: con evolución, perspectiva y emoción. Aclarando que esa lista puede cambiar a lo largo de su vida, siendo que sus letras vienen de un lugar muy personal.