Suscríbete
Entretenimiento

Taylor Swift revela cuáles son sus canciones favoritas de toda su carrera

La cantante confesó que su lista de favoritas cambia constantemente, pero destacó los temas que hoy ocupan un lugar especial para ella

Diciembre 11, 2025 • 
Tania Franco
Taylor Swift revela sus canciones favoritas

Gareth Cattermole/TAS24/Gareth Cattermole/Getty Images for TAS Rights Management

Taylor Swift, una de las artistas más influyentes de la música contemporánea, fue invitada al “Late Show with Stephen Colbert” donde recibió una pregunta que muchos fans habían esperado durante años: ¿cuáles son sus cinco canciones favoritas de su propio catálogo?

Aunque la intérprete de Red reconoció que elegir solo cinco es casi imposible, sí reveló algunas de las piezas que hoy considera más significativas en su carrera.

La número uno es ‘All Too Well’, la versión de diez minutos, una canción llamada ‘Mirrorball’, del álbum Folklore, y estoy realmente obsesionada con ´The Life of a Showgirl’ ahora mismo, con todo el álbum.
Taylor Swift.

Aunque Taylor Swift no ofreció un “top cinco” definitivo, sí dio una mirada íntima a cómo vive su relación con sus propias canciones: con evolución, perspectiva y emoción. Aclarando que esa lista puede cambiar a lo largo de su vida, siendo que sus letras vienen de un lugar muy personal.

Taylor Swift
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
dua-lipa-bu-cuaron.jpeg
Entretenimiento
Bu Cuarón se defiende de las críticas tras abrir concierto de Dua Lipa
Diciembre 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
lucero-mijares.jpeg
Entretenimiento
Lucerito Mijares cantará “Las Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe
Diciembre 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
zendaya.jpeg
Entretenimiento
Zendaya y Robert Pattinson sorprenden con el primer vistazo de “The Drama”
Diciembre 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Así reaccionó Noah Schnapp al descubrir que Will Byers tendría poderes en Stranger Things 5
Entretenimiento
Así reaccionó Noah Schnapp al descubrir que Will Byers tendría poderes en “Stranger Things 5"
Diciembre 09, 2025
 · 
Tania Franco
Shakira se conmueve en Buenos Aires durante su homenaje a Gustavo Cerati
Entretenimiento
Shakira se conmueve en Buenos Aires durante su homenaje a Gustavo Cerati
La cantante revivió su vínculo con el músico argentino durante una de las presentaciones más conmovedoras de su gira
Diciembre 09, 2025
 · 
Tania Franco
camila-sodi-habla-de-la-salud-de-su-hermana-ernestina-sodi.jpg
Entretenimiento
Camila Sodi habla sobre el autismo y TDAH que padece
La actriz reveló que vive con estos transtornos y contó lo que significa para ella vivir dentro del espectro
Diciembre 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kylie-timothee.jpeg
Entretenimiento
Kylie Jenner y Timothée Chalamet reaparecen juntos y desmienten rumores de ruptura
Los famosos asistieron a la alfombra del estreno de la película Marty Supreme, con looks naranjas a juego
Diciembre 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
miss-jamaica.jpeg
Entretenimiento
Miss Jamaica continúa delicada tras la fuerte caída que sufrió en Miss Universo
En un comunicado, se dio a conocer cómo se encuentra la modelo Gabrielle Henry, quien cayó del escenario en un evento preliminar del certamen de belleza
Diciembre 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Los impactantes sacrificios que hizo Jamie Campbell para convertirse en Vecna en "Stranger Things"
Entretenimiento
Los impactantes sacrificios que hizo Jamie Campbell para convertirse en Vecna en “Stranger Things”
Un papel tan intenso que el actor confesó no querer volver a interpretar villanos
Diciembre 08, 2025
 · 
Tania Franco