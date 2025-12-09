Suscríbete
Miss Jamaica continúa delicada tras la fuerte caída que sufrió en Miss Universo

En un comunicado, se dio a conocer cómo se encuentra la modelo Gabrielle Henry, quien cayó del escenario en un evento preliminar del certamen de belleza

Diciembre 09, 2025 
Diana Laura Sánchez
Luego de la aparatosa caída que sufrió Miss Jamaica, Miss Universe Organization y la familia de la modelo compartieron cómo se encuentra tras haber sufrido “una hemorragia intracraneal con pérdida de conocimiento”, a raíz del accidente, así como “una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones importantes”.

La también doctora en Ciencias de la Salud, fue ingresada al área de cuidados intensivos de una clínica en Bangkok en “estado crítico”, y sigue requiriendo supervisión especializada las 24 horas del día.

De acuerdo con el comunicado, Gabrielle “regresará a Jamaica en los próximos días acompañada por un equipo médico completo”. y “será trasladada directamente al hospital para continuar con su tratamiento y recuperación”. La institución informó que cubrirá todos los gastos médicos y de manutención que requiera la modelo.

Asimismo, asumió la “plena e inmediata responsabilidad”, desde el instante el accidente. Desde entonces, ha pagado la atención hospitalaria y los tratamientos médicos de Gabrielle, además de cubrir los gastos de rehabilitación, también se ha hecho cargo del alojamiento y la manutención de su madre y su hermana durante su estancia en Tailandia, para que la familia esté junto a la modelo en todo momento.

