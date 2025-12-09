Miss Jamaica continúa delicada tras la fuerte caída que sufrió en Miss Universo

Luego de la aparatosa caída que sufrió Miss Jamaica, Miss Universe Organization y la familia de la modelo compartieron cómo se encuentra tras haber sufrido “una hemorragia intracraneal con pérdida de conocimiento”, a raíz del accidente, así como “una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones importantes”.

La también doctora en Ciencias de la Salud, fue ingresada al área de cuidados intensivos de una clínica en Bangkok en “estado crítico”, y sigue requiriendo supervisión especializada las 24 horas del día.

De acuerdo con el comunicado, Gabrielle “regresará a Jamaica en los próximos días acompañada por un equipo médico completo”. y “será trasladada directamente al hospital para continuar con su tratamiento y recuperación”. La institución informó que cubrirá todos los gastos médicos y de manutención que requiera la modelo.

Asimismo, asumió la “plena e inmediata responsabilidad”, desde el instante el accidente. Desde entonces, ha pagado la atención hospitalaria y los tratamientos médicos de Gabrielle, además de cubrir los gastos de rehabilitación, también se ha hecho cargo del alojamiento y la manutención de su madre y su hermana durante su estancia en Tailandia, para que la familia esté junto a la modelo en todo momento.