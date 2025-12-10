Suscríbete
Hugh Jackman confiesa si volverá a interpretar a “Wolverine”

El actor revela por qué “Logan” parecía el final definitivo

Diciembre 10, 2025 • 
Tania Franco
Hugh Jackman confiesa si volverá a interpretar a Wolverine tras Deadpool & Wolverine

Bryan Derballa/Getty Images for IMDb

Hugh Jackman sorprendió al mundo cuando confirmó su regreso como “Wolverine” en “Deadpool & Wolverine”, especialmente después de haber declarado durante años que “Logan” sería su última aparición como el mutante más emblemático del cine. En una conversación reciente, el actor explicó cómo ha vivido este proceso, si realmente siente que su etapa está terminando y qué factores lo llevaron a reconsiderar su retiro.

¿Habrá otra película de Wolverine?

Cuando Cynthia Erivo le preguntó si este sería el final definitivo para él como “Wolverine”, Jackman fue honesto:

No sé. No se siente como el final.
Hugh Jackman.

El actor recordó que después de Logan tuvo que convencerse a sí mismo de que ya había cerrado ese capítulo:

Realmente necesitaba reclamarlo como el final. Creía profundamente en lo que quería que esa película fuera, y para lograrlo tuve que decir: ‘Es la última vez que lo hago’.
Hugh Jackman.

“Deadpool” lo cambió todo

Durante años repitió esta declaración públicamente. Sin embargo, Jackman admitió que al ver Deadpool, algo cambió dentro de él:

Cuando descubres algo nuevo en un personaje que creías conocer por completo, sabes que todavía hay espacio para jugar.
Hugh Jackman.

Jackman explicó que una de sus motivaciones para regresar fue la oportunidad de explorar nuevas facetas de un personaje que ha interpretado durante más de dos décadas.

Lo último que haría es hacerlo porque no quiero que alguien más lo haga, o hacerlo solo porque debo. Tengo que quererlo de verdad.
Hugh Jackman.

Aunque Hugh Jackman no confirmó una nueva película en solitario de “Wolverine”, tampoco cerró la puerta. Su regreso no fue por obligación ni nostalgia, sino por la emoción genuina de expandir al personaje en un territorio que aún le resulta creativo. Y si algo quedó claro, es que mientras haya algo nuevo que contar, Jackman no descarta volver a ponerse las garras.

Hugh Jackman
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
