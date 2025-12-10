Suscríbete
Hoy arrancan los conciertos de Bad Bunny en CDMX

Antes de iniciar sus conciertos, el cantante puertorriqueño acudió a una función de lucha libre en la CMLL

Diciembre 10, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
bad-bunny-concierto-amazon-residencia.jpg

Getty

Previo a los 8 conciertos que Bad Bunny dará en el país, demostró una vez más su afición por el wresting y el deporte espectáculo al presentarse en la jornada en la catedral del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), situada en la Ciudad de México, donde llegó con una máscara del legendario luchador mexicano, “El rey de plata y oro”, Místico.

A pesar de la discreción que mantuvo bajo la clásica máscara, fue notoria la presencia del intérprete que se robó los reflectores.

Luego de la larga residencia del cantante en Puerto Rico y a meses de haber lanzado la venta de boletos para los conciertos que ofrecerá en el estadio GNP, donde algunos disfrutarán de un escenario alternativo, decorado como una casa típica de Puerto Rico, que se encuentra a la mitad de la zona general B desde el cual Bad Bunny interpretará algunos de sus éxitos.

Por este motivo, hay quienes acamparon fuera del recinto a la espera de que se abran las puertas para esperar por algunas horas más dentro del estadio. Los conciertos arrancan este miércoles hasta la siguiente semana, como última fecha el domingo 21 de diciembre. Para la mayoría de fechas, los shows darán comienzo a las 9:00 de la noche, de acuerdo con Ticketmaster, el único día diferente es el domingo 21 de diciembre, cuando el espectáculo iniciará a las 8:00 pm.

Bad Bunny
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
