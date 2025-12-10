Suscríbete
Shakira se conmueve en Buenos Aires durante su homenaje a Gustavo Cerati

La cantante revivió su vínculo con el músico argentino durante una de las presentaciones más conmovedoras de su gira

Diciembre 09, 2025 
Tania Franco
Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation

Durante su reciente concierto en Buenos Aires, Shakira protagonizó uno de los momentos más emotivos de su gira al interpretar “Día Especial”, una canción profundamente ligada a su historia musical con Gustavo Cerati.

Con un público argentino visiblemente conmovido, la colombiana recordó la amistad y las colaboraciones que marcaron una etapa significativa en su carrera. Mientras Shakira cantaba, imágenes del icónico líder de Soda Stereo aparecieron en pantalla, convirtiendo la interpretación en un homenaje directo y lleno de nostalgia.

El momento se volvió uno de los más comentados de la noche, resaltando la conexión artística y emocional que une a Shakira con Argentina, y reafirmando el legado permanente de Cerati en la música latinoamericana.

