Shakira se conmueve en Buenos Aires durante su homenaje a Gustavo Cerati

Durante su reciente concierto en Buenos Aires, Shakira protagonizó uno de los momentos más emotivos de su gira al interpretar “Día Especial”, una canción profundamente ligada a su historia musical con Gustavo Cerati.

Con un público argentino visiblemente conmovido, la colombiana recordó la amistad y las colaboraciones que marcaron una etapa significativa en su carrera. Mientras Shakira cantaba, imágenes del icónico líder de Soda Stereo aparecieron en pantalla, convirtiendo la interpretación en un homenaje directo y lleno de nostalgia.

El momento se volvió uno de los más comentados de la noche, resaltando la conexión artística y emocional que une a Shakira con Argentina, y reafirmando el legado permanente de Cerati en la música latinoamericana.