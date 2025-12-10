Suscríbete
Así reaccionó Noah Schnapp al descubrir que Will Byers tendría poderes en “Stranger Things 5"

El actor confesó lo inesperado y grandioso que fue el giro que le dieron a su personaje en el volumen 1 de la serie de Netflix

Diciembre 09, 2025 • 
Tania Franco
Gerald Matzka/Getty Images for Netflix

Uno de los momentos más comentados del Volumen 1 de la temporada final de Stranger Things no ocurrió en pantalla, sino fuera de ella. Noah Schnapp, quien da vida a Will Byers desde 2016, reveló cómo reaccionó al enterarse de que su personaje desarrollaría poderes en el episodio final. Su respuesta fue tan explosiva que se volvió tan viral como la propia escena.

Noah contó que había planeado leer el guion completo durante la lectura grupal. Sin embargo, algo empezó a parecer extraño cuando amigos y compañeros comenzaron a enviarle mensajes urgentes.

Todos me escribían: ‘Noah, tienes que leer el guion ya’. Y yo decía: está bien, lo leeré en la mesa. Pero seguían insistiendo.
Noah Schnapp.

La curiosidad terminó por vencerlo y lo hizo en un momento inesperado.

Estaba en la ducha antes de salir, y dije: voy a ver de qué se trata todo esto. Empiezo a ojear… llego al final del episodio y veo la revelación. Grité: ¡Oh por Dios, tengo poderes!
Noah Schnapp.

El actor también compartió que la secuencia en la que Will experimenta esta transformación interior fue una de las más intensas de su carrera. Pasó horas gritando, con tal fuerza que terminó con vasos sanguíneos reventados en la cara y el cuerpo.

Estuve gritando por cuatro horas. Cuando terminaron, pensé que me estaba muriendo. Llamé al doctor, y me dijeron que era algo común… que hasta pasa en mujeres en labor de parto.
Noah Schnapp.

La revelación de que Will tendrá poderes deja a los fans ansiosos por el estreno del volumen 2 de la última temporada de Stranger Things, que se estrenará este próximo 25 de diciembre a las 7 pm por Netflix.

