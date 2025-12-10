Suscríbete
Zendaya y Robert Pattinson sorprenden con el primer vistazo de “The Drama”

La nueva película de A24, dirigida por Kristoffer Borgli, llegará a cines el 3 de abril de 2026 y ya promete convertirse en uno de los estrenos más esperados del año

Diciembre 10, 2025 
Diana Laura Sánchez
La película también cuenta con la participación de Alana Haim, Mamoudou Athie y Hailey Gates. Aunque la trama se mantiene en secreto, los rumores sugieren que la película tratará sobre un romance que da un giro inesperado antes del gran día. La comedia romántica llegará a los cines estadounidenses el 3 de abril y el estreno está previsto una semana después, el 9 de abril.

La cinta se rodó a finales del año pasado y actualmente se encuentra en fase de postproducción. Todo apunta a que mantendrá el tono provocador y emocional que caracteriza la filmografía de Borgli, adaptado esta vez a la comedia romántica. El adelanto confirma que la historia seguirá a una pareja que, en la semana previa a su boda, enfrenta una crisis detonada por revelaciones inesperadas.

El tráiler muestra momentos que sugieren que la boda se desordena por completo. Pattinson cierra una escena diciendo: “solo algo de drama”, señal de que las tensiones serán el centro del relato.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
