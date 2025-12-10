Jacob Elordi revela lo difícil que puede ser Hollywood

Jacob Elordi, una de las estrellas más comentadas de su generación, habló recientemente sobre los desafíos reales que vivió al llegar a Hollywood. Aunque muchos creen que su salto a la fama fue inmediato gracias a “The Kissing Booth”, la realidad fue muy distinta. El actor compartió que el camino estuvo lleno de expectativas rotas, incertidumbre profesional y momentos en los que pensó que su carrera no despegaría.

La dura en Hollywood

Elordi recordó que consiguió “The Kissing Booth” cuando tenía apenas 18 años. La experiencia, asegura, lo hizo creer que ya había “logrado entrar” a la industria. Sin embargo, su llegada a Los Ángeles fue un golpe de realidad para el actor australiano. Confesó que la película no abrió las puertas que él esperaba:

Cada vez que creo que ya lo entendí, que sé lo que está pasando, surge algo nuevo que me da una experiencia completamente distinta. Jacob Elordi.

Finalmente su esfuerzo valió la pena, destacando su actuación en la película de Guillermo del Toro: “Frankenstein”, Jacob ya acumula una nominación al Globo de Oro por su interpretación que emocionó a más de uno. El horizonte es emocionante para el futuro profesional de Elordi.