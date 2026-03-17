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Ricardo Arjona anuncia su esperado regreso a México

El cantante regresa a los escenarios mexicanos con su nueva gira Lo que el seco no dijo”, un espectáculo que promete conectar con sus fans

Marzo 17, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Ricardo Arjona dará un concierto en el Estadio Banorte, el primero en el renovado Estadio Azteca, informó la empresa mexicana MusicVibe, “trabajamos con las figuras de mayor influencia en la industria musical, aquellos que lideran las listas globales, llenan estadios y han marcado generaciones con su música”.

Los precios para ver al guatemalteco son:

• DIAMANTE: $8,060

• PLATINO: $5,580

• VIP: $4,960

• TERRAZA INTER.MX: $4,710

• CHAIRMAN´S CLUB: $4,710

• SUPER SEATS: $4,710

• LOCKER CLUB: $4,710

• TUNEL CLUB: $4,710

• CORNER CLUB: $4,710

• ORO: $4,340

• LATERAL 100: $4,220

• PALCO CLUB: $4,090

• PLATEA 200: $4,090

• PLATA: $3,720

• LATERAL 300: $3,600

• BRONCE: $3,100

• NORTE 100: $2,600

• ALTO LATERAL: $2,360

• ALTO LATERAL: $1,860

• CABECERA 300: $1,740

• PREFERENTE 300: $1,740

• RS / RN: $1,740

• PCD: $1,550

• ALTO NORTE: $1,490

• GENERAL DE PIE: $1,490

• ALTO LATERAL: $1,240

• ALTO NORTE: $1,120

• ALTO NORTE: $990

El show que está programado para el 20 de diciembre, forma parte de su tour, un espectáculo que ya ha recorrido diversos escenarios internacionales y que ahora llegará a uno de los recintos más importantes de Latinoamérica.

Los boletos estarán disponibles a través de la boletera Funticket, y la venta dio inicio desde hoy,

Ricardo Arjona
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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