Los momentos más tiernos de Jacobi Jupe en los Oscar 2026

En una noche llena de glamour y grandes estrellas, Jacobi Jupe se convirtió en uno de los protagonistas más entrañables de los Oscar 2026. Con tan solo 12 años, el joven actor —quien dio vida a Hamnet en la película nominada al Oscar— no solo destacó por su talento, sino por los momentos más genuinos y emotivos que regaló fuera de la pantalla.
Su abrazo con Jessie Buckley
Uno de los momentos más conmovedores fue su abrazo con Jessie Buckley, ganadora del Oscar y quien interpretó a su madre en Hamnet. La complicidad entre ambos traspasó la ficción, recordando la intensidad emocional de la historia que llevaron a la pantalla. La imagen de ese abrazo se convirtió rápidamente en uno de los instantes más comentados de la noche.
Su papá, su acompañante de la noche
Jacobi llegó a la ceremonia acompañado de su papá, Chris Jupe, cineasta y productor, dejando ver la fuerte conexión familiar que lo rodea desde sus primeros pasos en la industria.
Un sueño cumplido con Guillermo del Toro
Como cualquier niño que admira a las grandes figuras del cine, Jacobi también vivió su propio momento fan, cuando le pidió a su papá que le tomara una foto junto a Guillermo del Toro, en una escena espontánea que capturó la esencia de la noche. Entre sonrisas y emoción, el joven actor dejó claro que, a pesar de su creciente carrera, sigue viviendo cada experiencia con ilusión.
Curiosamente, Hamnet también tiene un vínculo aún más personal para Jacobi: en la vida real, comparte el mundo del cine con su hermano Noah Jupe, reforzando una dinámica familiar que parece acompañarlo dentro y fuera del set. Esta cercanía ha sido clave en su desarrollo, consolidándolo como una de las promesas más auténticas de su generación.
En medio de una industria marcada por la sofisticación, Jacobi Jupe recordó que los momentos más memorables siguen siendo los más simples: un abrazo, una foto y la compañía de quienes siempre han estado ahí.