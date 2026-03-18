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Los momentos más tiernos de Jacobi Jupe en los Oscar 2026

A sus 12 años, el actor conmovió con su cercanía familiar, su emotivo reencuentro con Jessie Buckley, su encuentro con Guillermo del Toro y la complicidad con su papá

Marzo 17, 2026 • 
Tania Franco
Los momentos más tiernos de Jacobi Jupe en los Oscar 2026

Roger Kisby/The Academy/The Academy via Getty Images

En una noche llena de glamour y grandes estrellas, Jacobi Jupe se convirtió en uno de los protagonistas más entrañables de los Oscar 2026. Con tan solo 12 años, el joven actor —quien dio vida a Hamnet en la película nominada al Oscar— no solo destacó por su talento, sino por los momentos más genuinos y emotivos que regaló fuera de la pantalla.

Su abrazo con Jessie Buckley

Uno de los momentos más conmovedores fue su abrazo con Jessie Buckley, ganadora del Oscar y quien interpretó a su madre en Hamnet. La complicidad entre ambos traspasó la ficción, recordando la intensidad emocional de la historia que llevaron a la pantalla. La imagen de ese abrazo se convirtió rápidamente en uno de los instantes más comentados de la noche.

Oscar 2026: Jacobi Jupe - Jessie Buckley

Getty Images.

Su papá, su acompañante de la noche

Jacobi llegó a la ceremonia acompañado de su papá, Chris Jupe, cineasta y productor, dejando ver la fuerte conexión familiar que lo rodea desde sus primeros pasos en la industria.

Oscar 2026: Jacobi Jupe y su papá Chris Jupe

Arturo Holmes/Getty Images

Un sueño cumplido con Guillermo del Toro

Como cualquier niño que admira a las grandes figuras del cine, Jacobi también vivió su propio momento fan, cuando le pidió a su papá que le tomara una foto junto a Guillermo del Toro, en una escena espontánea que capturó la esencia de la noche. Entre sonrisas y emoción, el joven actor dejó claro que, a pesar de su creciente carrera, sigue viviendo cada experiencia con ilusión.

Oscar 2026: Jacobi Jupe - Guillermo del Toro

(Photo by Kevin Winter/Getty Images)

Curiosamente, Hamnet también tiene un vínculo aún más personal para Jacobi: en la vida real, comparte el mundo del cine con su hermano Noah Jupe, reforzando una dinámica familiar que parece acompañarlo dentro y fuera del set. Esta cercanía ha sido clave en su desarrollo, consolidándolo como una de las promesas más auténticas de su generación.

Jacobi Jupe y su hermano Noah Jupe - Hamnet

Instagram: Jacobi Jupe.

En medio de una industria marcada por la sofisticación, Jacobi Jupe recordó que los momentos más memorables siguen siendo los más simples: un abrazo, una foto y la compañía de quienes siempre han estado ahí.

Guillermo del Toro Jessie Buckey Oscars
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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