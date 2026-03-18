El hijastro de Salma Hayek se compromete con la aristócrata alemana Lara Cosima

François, hijastro de Salma Hayek, hijo del empresario francés esposo de la actriz, forma parte de una de las familias más influyentes en la industria de lujo. La relación entre el joven y Lara Cosima se mantuvo relativamente discreta, cuando comenzaron a compartir momentos juntos públicamente, incluido su aniversario y posteriormente el anuncio del compromiso.

Lara es una joven modelo, influencer y miembro de la nobleza europea. Nació en 2003 y pertenece a la histórica familia Henckel von Donnersmarck, una dinastía aristocrática de origen austrohúngaro. Además, es hija del cineasta ganador del Oscar Florian Henckel von Donnersmarck y de Christiane Asschenfeldt, destacada figura vinculada a Creative Commons.

La joven también ha desarrollado una carrera en el mundo de la moda y las redes sociales. Ha trabajado con firmas de alta costura como Dios y ha participado en eventos exclusivos como el Baile de Debutantes de París, donde debutó en sociedad. Su presencia en las redes y su estilo de vida la han convertido en una figura popular entre la élite europea.