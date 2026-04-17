Emily Álvarez destaca en el día uno del Longines Global Champions Tour 2026 en CDMX

Asistimos con Tane al Longines Global Champions Tour, uno de los circuitos de salto ecuestre más importantes del mundo, fundado en 2006 por el campeón olímpico Jan Tops. Cada temporada reúne a la élite del deporte en un recorrido global por algunas de las ciudades más icónicas, con etapas en destinos como Doha, Madrid, París, Mónaco, Londres, Miami y Ciudad de México.

Con más de una década de historia, el tour se ha consolidado como una plataforma internacional donde compiten jinetes de primer nivel representando a distintos países, enfrentándose en pruebas de alta exigencia que evalúan precisión, velocidad y conexión con el caballo. Más allá del deporte, el evento también se distingue por su entorno exclusivo, combinando competencia ecuestre con una experiencia de estilo de vida de lujo.

Hilde Lozano Garduño.

La originaria de Guadalajara, Jalisco, Emily Álvarez continúa destacando en el circuito ecuestre internacional. Durante su participación, la joven representó a México con una sólida actuación junto a su caballo Elios Du Marais, logrando colocarse en la séptima posición entre alrededor de 72 jinetes en la prueba del primer día. El logro fue celebrado por su padre, Saúl “Canelo” Álvarez, quien no ocultó su orgullo ante el desempeño de su hija en una de las competencias más exigentes del salto ecuestre a nivel mundial.