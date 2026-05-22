Vanessa Trump, ex nuera del presidente de EU revela que tiene cáncer de mama

“Esta no es una noticia que cualquiera espere recibir”, escribió Vanessa Trump en su publicación de Instagram, en la que aseguró que trabaja de la mano con su equipo médico para luchar contra la enfermedad y vencerla.

La empresaria y ex modelo de 48 años señaló que se mantiene enfocada y optimista mientras recibe el apoyo de sus hijos, familiares y amigos durante este complicado momento.

Ivanka Trump, hermana de Donald Trump Jr., le dedicó un mensaje de apoyo en redes sociales, deseándole fuerza y una pronta recuperación.

Cabe recordar que Vanessa Trump estuvo casada con Donald Trump Jr. durante 12 años y juntos tuvieron cinco años, sin embargo, su matrimonio llegó a su fin en 2018 cuando anunciaron su divorcio, aunque desde entonces han mantenido una relación cordial enfocada en la crianza de sus hijos.

Actualmente, Vanessa Trump mantiene una relación sentimental con el legendario golfista Tiger Woods, quien ha permanecido a su lado desde que se conoció el diagnóstico.