EXCLUSIVA: “El arte me ha salvado la vida”, la faceta más personal de Michel Duval

El cantante, actor y modelo mexicano Michel Duval nos abrió las puertas de su casa para compartir una faceta lejos de los reflectores. Entre música, arte y recuerdos que han marcado su camino, el artista nos habló sobre su amor por la música.

En su espacio, sentado en su sillón rodeado de artículos creativos que decoran su casa (como un álbum enmarcado de Michael Jackson), no podía faltar su fiel compañera: su guitarra. En esta íntima entrevista, el artista nos reveló el proceso detrás de su arte y los momentos que marcaron su vida.

Sus lanzamientos más recientes son DÉJÀ VU y Línea de Vida, esta última dedicada a su mamá, Consuelo Duval, actriz y comediante mexicana mejor conocida por personajes icónicos como Federica P. Luche en La Familia P. Luche.

De dónde nació su amor por la música

Los ojos de Mich se iluminaron al escuchar la pregunta. Inmediatamente respondió que su amor por la música viene de su familia, ya que sus abuelos eran cantantes. De igual forma, recalcó que no hay nada como las sensaciones que la música le brinda.

Hay ciertas partes de una canción que tocan tu alma profundamente. Michel Duval

Uno de los momentos de su niñez que marcó su decisión de ser músico fue cuando asistió a ver a su tío en El Fantasma de la Ópera. Emocionado por lo que el teatro musical había impregnado en él, recuerda haber regresado a su casa con la máscara del fantasma y preparar su propia versión casera al lado de su hermana, la también actriz Paly Duval.

Creo que hay una época donde quieres compararte con las personas y, de repente, descubrir lo hermosa que es tu propia vida resulta muy liberador. Michel Duval



Sueños cumplidos y por descubrir

Considerado un soñador, Duval reveló que uno de los sueños cumplidos en su carrera fue trabajar en Estados Unidos con la serie “Deadly Class”, una gran apuesta respaldada por los hermanos Russo, directores de éxitos como “Avengers: Endgame”.

Esa fue de las primeras veces que dije: ‘Órale, estoy cumpliendo un gran sueño’. Michel Duval

Como fiel creyente de que el arte sana, Michel nos compartió que tanto las letras como las melodías, la actuación, la pintura y todas las formas de arte son su propósito en este mundo.

Guitarras de Mich Duval en su estudio. Foto: Aarón Gómez González.

El arte me ha salvado la vida. Te da mucho propósito, te conecta, te hace purgar tantas cosas a través de las letras. Michel Duval

La valentía de seguir sus sueños no es poca cosa. Después de tomarse unos segundos para abrazar su camino de vida, nos compartió cuál ha sido su acto más valiente. Lejos de considerarse egoísta, contó que es una de las características que definen a las personas más exitosas de la historia:

Ver por ti, creo que es muy de valientes. Michel Duval

Este año celebra sus 32 años y nos compartió que lo que más le emociona en esta etapa de su vida es soltar el control, confiando en que su propósito y sus sueños —incluso aquellos que permanecen en secreto dentro de sí— se van a cumplir.

Pocas veces en la vida nos toca explorar emociones como las de un corazón roto y creo que hay mucho que aprender de ahí. Michel Duval

Finalmente, Mich Duval reflexionó sobre el balance artístico que experimenta en su vida. Aseguró que cuando el trabajo de actuación se satura, su parte musical se calma y viceversa. Confía en que la vida y el arte lo guían hacia donde tiene que ir en ese momento.