“Era mi familia”: La amistad de más de 20 años entre Anne Hathaway y Valentino

La muerte de Valentino Garavani este año dejó un profundo vacío en el mundo de la moda y también en Hollywood. Una de las figuras más afectadas por su partida fue Anne Hathaway, quien mantuvo una cercana amistad con el diseñador italiano durante más de dos décadas. Por lo que se recuperó una entrevista archivada del 2024, donde habló de él con emoción en The Late Show with Stephen Colbert.

Valentino era más que un amigo, era mi familia. Y él hizo mi vestido de novia. Yo no se lo pedí, él se ofreció. Anne Hathaway

Getty Images.

La actriz de El diablo viste a la moda recordó que Valentino no solo fue un colaborador importante en su vida, sino alguien a quien consideraba familia. Reveló que el diseñador fue quien se ofreció personalmente a crear su vestido de novia para su boda con Adam Shulman en 2012.

Pasamos muchísimo tiempo juntos. Me fui de vacaciones con él. Tuvimos tantas cenas, tantas risas. Quiero decir, era mi compañero de karaoke. Anne Hathaway

La actriz también habló sobre la lección más importante que aprendió del creador de moda. Para Hathaway, Valentino vivió su vida con alegría, humor y una energía vibrante que terminó transformando la suya.

De él aprendí que la alegría viene de dedicarte a la belleza, no solo de observarla, sino de crearla, apreciarla y valorarla; y entender que si quieres ver belleza en el mundo, no puedes ser pasivo. Realmente tienes que involucrarte con ella. Y un acto de belleza es un acto de esperanza. Anne Hathaway

La relación entre Anne Hathaway y Valentino también quedó inmortalizada en el cine. El diseñador tuvo un breve cameo en El diablo viste a la moda del 2006, película que marcó un antes y un después tanto en la carrera de la actriz. Tras el fallecimiento del diseñador, Anne Hathaway fue vista visiblemente conmovida durante el funeral celebrado en Italia, donde acudió para despedir a uno de los hombres más importantes de su vida personal y profesional.