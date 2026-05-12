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Joshua Bassett revela qué lo salvó tras pensar en quitarse la vida por el hate

“Quería morirme”: el actor y cantante reveló cómo le afectó el odio masivo que recibió tras su drama amoroso que vivió con Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter.

Mayo 12, 2026 • 
Tania Franco
Joshua Bassett revela qué lo salvó tras pensar en quitarse la vida por el hate de Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter.

Instagram

Joshua Bassett abrió una de las etapas más dolorosas de su vida. El actor y cantante reveló en su nuevo libro de poemas “Rookie” que estuvo cerca de quitarse la vida tras el intenso hate que recibió en redes sociales durante el mediático drama amoroso relacionado con Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter.

La historia se remonta a 2021, cuando Olivia Rodrigo lanzó Drivers License, canción inspirada en una ruptura amorosa que rápidamente se volvió un fenómeno mundial. En el tema, Olivia menciona a “una chica rubia”, lo que provocó que miles de fans señalaran inmediatamente a Joshua Bassett como el exnovio y a Sabrina Carpenter como la tercera persona involucrada.

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Getty Images.

El otro lado de la historia

Ahora, años después, Joshua Bassett cuenta el otro lado de la historia. En su libro “Rookie”, el cantante revela que mientras el drama explotaba en internet, él atravesaba también una grave crisis de salud, luego de haber sido hospitalizado por insuficiencia cardíaca y shock séptico.

Joshua Bassett revela que pensó en quitarse la vida tras el hate por Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter

Instagram: Joshua Bassett.

Según sus poemas, la presión mediática y el odio constante lo llevaron a desarrollar pensamientos suicidas. Joshua escribe que estuvo cerca de quitarse la vida utilizando ketamina y que incluso llegó a permanecer varios minutos en el balcón de un tercer piso considerando arrojarse.

¿Qué lo salvó?

Bassett también habla de cómo su fe se convirtió en un punto de apoyo durante esa etapa. El cantante asegura que tuvo un encuentro espiritual con Dios que transformó su vida y le dio paz en medio de la crisis emocional que estaba viviendo.

Joshua Bassett revela que pensó en quitarse la vida tras el hate por Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter

Instagram: Joshua Bassett.

Vi a Jesús en el cielo. Y pensé: ‘No puede ser’. Pensé: ‘No hay manera’. Y lo primero que pensé fue: ‘Mi papá tenía razón’.
Joshua Bassett

Fue una experiencia que vivió durante un viaje con esotérico con sustancias no recomendadas debido a los riesgos que implica, especialmente para personas como él, quien ha sido verbal acerca de sus antecedentes relacionados con las sustancias no lícitas.

Joshua Bassett revela que pensó en quitarse la vida tras el hate por Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter

Instagram: Joshua Bassett.

Me arrodillé y llamé a mi papá. Le dije: ‘¿Puedes ayudarme a aceptar a Jesús?’. Y él respondió: ‘¿Qué?’. Y yo le dije: ‘Sé que esto suena una locura, pero ¿puedes ayudarme a aceptar a Jesús?’.
Joshua Bassett

Joshua explicó que después de años burlándose de la religión y rechazando la fe de su familia, terminó arrodillándose y llamando a su padre para pedirle ayuda para aceptar a Jesús. Según sus palabras, fue en ese momento cuando sintió “la mayor paz” de toda su vida y una nueva oportunidad para seguir adelante. Hoy, el actor asegura que aquella experiencia marcó el inicio de su recuperación emocional y espiritual tras el intenso odio y presión mediática que enfrentó durante esos años.

Sabrina Carpenter Olivia Rodrigo
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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