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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anuncian nueva película juntos

La actriz y el actor volverán a trabajar juntos en una nueva cinta, noticia que ha causado gran emoción entre sus seguidores debido a la historia personal y profesional que ambos comparten

Mayo 11, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty Images

La expareja que mantuvo una relación durante varios años y tiene una hija en común, confirmó en redes sociales que compartirán nuevamente pantalla en un proyecto cinematográfico próximo a estrenarse el 23 de julio, titulado “Hasta el fin del mundo”.

El anuncio generó gran expectativa porque será la primera vez en años que Aislinn y Mauricio protagonizan juntos una película tras su separación en 2020.

En el post de la publicación se lee, “hay películas que se escriben en un momento de la vida y se terminan contando en otro completamente distinto. Y tal vez por eso ‘Hasta el fin del mundo’, tiene algo tan especial: porque habla de esos vínculos que no caben en una etiqueta. Los que cambian, se rompen, se transforma, pero de alguna forma siguen siendo parte de quiénes somos. Qué cosa tan rara y profundamente humana es mirar una historia de amor desde otro lugar de la vida. Y hoy por fin la compartimos con ustedes”.

Cabe recordar que la relación entre ambos comenzó durante el rodaje de la cinta “A la mala”, estrenada en 2015, proyecto que marcó el inicio de su romance. Posteriormente se convirtieron en una se las parejas más queridas del espectáculo mexicano y formaron una familia junto a su hija Kailani. A pesar de su ruptura, ambos han mantenido una relación cordial enfocada en la crianza compartida.

Aislinn Derbez Mauricio Ochmann
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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