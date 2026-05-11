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Jermaine Jackson dedica emotivo mensaje a su hijo Jaafar: “Pensé que estaba viendo a mi hermano”

El integrante de los Jackson 5 elogió el trabajo de su hijo como Michael Jackson durante la proyección especial de la película en Gary, Indiana, y aseguró sentirse “el padre más orgulloso del planeta”

Mayo 11, 2026 • 
Tania Franco
Jermaine Jackson dedica emotivo mensaje a su hijo Jaafar: “Pensé que estaba viendo a mi hermano”

Instagram: Michael Movie.

Durante la proyección especial de ‘Michael’ en el Mark Spencer Auditorium de West Side Leadership Academy, en Gary, Indiana, Jermaine Jackson conmovió al público al dedicarle unas palabras a su hijo, Jaafar Jackson, por su interpretación de Michael Jackson en la biopic.

Visiblemente emocionado, Jermaine aseguró que al ver a Jaafar en pantalla sintió que estaba viendo nuevamente a su hermano Michael, destacando el impacto emocional que tuvo la actuación del joven actor en toda la familia Jackson.

Veo a Jaafar en la pantalla, mi hijo… soy el padre más orgulloso del planeta. La actuación de Jaafar… pensé que estaba viendo a mi hermano Michael.
Jermaine Jackson
Jaafar Jackson - Michael Jackson

Instagram: Michael Movie

El cantante también comparó su orgullo como padre con el de figuras como James Jordan con Michael Jordan y Dell Curry con Steph Curry, resaltando el legado familiar y artístico que Jaafar continúa sobre el escenario y en la pantalla grande.

Jaafar, estuviste increíble. Gracias por continuar el legado de la familia y de Michael. Hiciste un trabajo increíble. Te amo.
Jermaine Jackson

Las declaraciones ocurrieron el 13 de abril de 2026 en la ciudad natal de los Jackson, un lugar emblemático para la historia de la familia y para el legado del Rey del Pop. Desde su estreno, ‘Michael’ ha generado conversación por la transformación física y emocional de Jaafar Jackson, sobrino de Michael, quien ha sido ampliamente reconocido por fans y familiares por capturar los movimientos, voz y esencia del icónico artista.

Michael Jackson Jaafar Jackson
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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