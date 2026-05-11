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El inesperado momento entre Olivia Rodrigo y Lamine Yamal que hizo explotar las redes durante el Clásico

Olivia Rodrigo asistió como invitada de Spotify al clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF, y terminó protagonizando un momento viral junto a Lamine Yamal.

Mayo 11, 2026 • 
Melisa Velázquez
El momento que protagonizaron Olivia Rodrigo y Lamine Yamal en el Clásico

El momento que protagonizaron Olivia Rodrigo y Lamine Yamal en el Clásico

Getty Images

El clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF de la temporada 2025-26 dejó mucho más que una victoria blaugrana con un 2-0, que significó el título para el conjunto catalán, también convirtió el Spotify Camp Nou en una auténtica fiesta llena de celebridades y momentos virales.

Uno de esos momentos estuvo protagonizado por Olivia Rodrigo y Lamine Yamal, pues fueron captados por las cámaras protagonizando un momento que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales.

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Olivia Rodrigo la nueva imagen y amuleto del Barça

La cantante estadounidense de 23 años, Olivia Rodrigo además de formar parte de la campaña de su patrocinador principal del equipo, asistió al clásico para apoyar al FC Barcelona.

La colaboración entre FC Barcelona y Spotify llevó a la cantante a convertirse en la imagen especial de la camiseta edición limitada del clásico, siguiendo los pasos de artistas como Drake, Rosalía y The Rolling Stones.

Su logotipo reemplazó temporalmente al del patrocinador principal y la cantante asistió al partido para apoyar esta unión entre música y deporte, sin imaginar que haría viral por una razón más.

El momento que protagonizaron Olivia Rodrigo y Lamine Yamal en el Clásico

Sin embargo, la gran sorpresa llegó antes de que comenzara el partido, cuando las cámaras captaron a Olivia conversando con Lamine Yamal, quien asistió al estadio pese a estar lesionado.

Entre sonrisas y una charla relajada, ambos protagonizaron un momento espontáneo que rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde sus fans comenzaron a analizar cada detalle de sus expresiones y lenguaje corporal, asegurando que entre ellos surgió una gran química.

Quédate con quien te mire como Olivia Rodrigo mira a Lamine Yamal”, escribía un usuario, mientras otro comentaba: “Si las miradas mataran, aquí habría habido drama romántico”.

Aunque desde el entorno del FC Barcelona aseguran que fue un encuentro casual entre invitados y jugadores, el momento entre Olivia y Lamine tuvo tanto impacto mediático que terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del clásico fuera de la cancha.

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