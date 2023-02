30 años del mejor tenis en México

Ya sea en vivo o por televisión, presenciar un enfrentamiento entre individuos que han alcanzado la maestría en su oficio es siempre un espectáculo, no importa de qué disciplina se trate. Dicho lo anterior, hay pocos deportes tan vistosos desde la perspectiva del espectador, y tan implacables para quienes están en la cancha, como el tenis.

Este deporte se practica con una velocidad y un nivel de precisión tales que el margen de error es minúsculo. Cualquier imperfección un ligero titubeo, un ángulo de golpeo apenas desviado o un impacto que no cuente con la fuerza justabasta para estrellar la pelota en la red o mandarla lejos de los confines de la cancha, dándole ventaja al rival. “Para ser un tenista campeón”, dijo alguna vez Jack Kramer, un hombre que lo era, “necesitas la mente de un maestro de ajedrez y la resistencia de un maratonista”.

UN EVENTO DE PRIMER NIVEL

Desde hace tres décadas, los aficionados mexicanos del deporte blanco tenemos la fortuna de poder admirar las hazañas de estos extraordinarios individuos en nuestro país. El Abierto Mexicano de Tenis, celebrado en su primera etapa (1993-2000) en el Club Alemán de la Ciudad de México y, posteriormente, en su sede actual, la ciudad de Acapulco (2001 a la fecha), es un torneo que atrae a las más distinguidas raquetas del orbe.

Por las canchas del AMT han desfilado talentos históricos como Rafael Nadal, Juan Martín del Potro, David Ferrer y Novak Djokovic (los primeros tres han ganado el título).

La edicion 2023 contará con Carlos Alcaraz, Casper Ruud y Stéfanos Tsitsipás (1, 3 y 5 en el ranking de la ATP, respectivamente). El joven español es sin duda quien atraerá la mayor parte de los reflectores, debido a su meteórico ascenso en los últimos 12 meses: cuando se jugó el último AMT, Alcaraz ocupaba el puesto 19.

Si bien, es él, quien arranca como favorito, nunca puede descartarse una sorpresa y eso es lo que hace tan emocionante a este tipo de evento.

El recinto que recibirá a Alcaraz y compañía en la costa del Pacífico es inmejorable. Se trata de la recién estrenada Arena GNP Seguros, un estadio con capacidad para más de 10 mil espectadores. A diferencia de las primeras ediciones de este toneo, en la actualidad se juega sobre una superficie dura llamada Solflex.

Previamente, el AMT se jugaba en tierra batida. El cambio permite a los jugadores adaptarse a este tipo de cancha de cara al primer Masters 1000 del año que tendrá lugar a partir del 6 de marzo en Indian Wells.

LO QUE HACE ESPECIAL AL AMT

El ganador del campeonato se marchará a casa con 314,455 dólares, 500 puntos en el ranking (de ahí que sea un torneo ATP 500) y el “Guaje de Plata”, un trofeo creado a mano por la casa joyera TANE.

Pero más importante que todo eso, es el cariño de una afición que no deja de alentar a sus favoritos en ningún momento.

“Acapulco siempre ha sido como mi segunda casa. Tengo mucho cariño por este lugar y su gente”, ha dicho David Ferrer, cuatro veces ganador de este certamen. “Lo que experimenté ayer en la cancha central no me ha pasado muchas veces en la vida”, afirmó un extático Novak Djokovic tras su debut en el AMT 2017. “Cuando tengo la oportunidad de jugar aquí siempre lo disfruto, intento dar lo mejor y divertirme”, ha explicado Rafael Nadal.

Queda claro que, como ocurre con otros eventos que se realizan aquí como el Gran Premio de México, los protagonistas siempre se marchan con una gran impresión del país y con ganas de regresar.

ACAPULCO EN LA MIRA DE MUNDO

Son 13 los eventos que componen la serie de torneos ATP 500 y el AMT ha sido elegido por los jugadores como el mejor del año en tres ocasiones: 2007, 2017 y 2019. Junto con el Río Open, el AMT es el único certamen de este nivel en Latinoamérica, de manera que se ha convertido en un imán para el turismo tanto local como internacional. La derrama económica que deja a su paso supera los mil millones de pesos por año y lo que ocurre dentro de las canchas es transmitido a 170 países alrededor del mundo a través de las cadenas de televisión.

El éxito del AMT es el resultado de una gran suma de esfuerzos que incluyen el trabajo logístico de los organizadores, la inversión de parte de los patrocinadores y el talento y sudor de los atletas, así como el entusiasmo y el apoyo de quienes llenan la gradas cada año. Todos ellos han contribuido para situar a Acapulco en el lugar que se merece a nivel mundial.

Además de ser reconocido como el sitio de recreo del jet-set internacional en el siglo XX (fue ahí donde John y Jackie Kennedy pasaron su luna de miel en 1953 y fue también la sede del festejo de cumpleaños número 51 de Frank Sinatra), Acapulco es el lugar donde los más grandes tenistas del mundo han dejado su marca. En CARAS celebramos los primeros 30 años del Abierto Mexicano de Tenis y estamos seguros de que los siguientes 30 serán aún mejores.