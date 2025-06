A un año del Mundial 2026, platicamos con Carles Puyol sobre cuando ganó la Copa del Mundo

Por Rodrigo Ayala

Carles Puyol defendió la camiseta de la selección española en tres Copas del Mundo (2002,2006 y 2010), destacando especialmente en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde fue pieza clave en la histórica conquista del título para España.

Su gol de cabeza en semifinales ante Alemania fue decisivo para alcanzar la final. Tras retirarse del futbol profesional, Puyol continúa vinculado al deporte como embajador de la FIFA, promoviendo los valores del futbol en todo el mundo.

¿Cómo vives esta etapa como embajador de la FIFA? ¿Qué representa para ti esta nueva experiencia?

Me siento muy bien. Como siempre digo, he sido muy afortunado de tener la carrera que tuve, y ahora estoy en una nueva etapa. Poder ser embajador de la FIFA para mí es un orgullo. Tengo la oportunidad de viajar por todo el mundo y estar más cerca de los aficionados, que al final no debemos olvidar que jugamos para ellos.

Estamos ya a un año del Mundial, ¿cuál es tu pronóstico para el campeón y a qué jugador consideras que será clave en esta Copa del Mundo?

Creo que España tiene muchas posibilidades de ser campeona. Tiene una generación muy buena, con jugadores como Pedri, Gavi y Lamine Yamal, por supuesto. Son jugadores a seguir.

Tú eres de los pocos afortunados que ha ganado una Copa del Mundo. Has jugado tres mundiales y lograste el título en Sudáfrica. ¿Qué se siente tocar el trofeo más importante para cualquier futbolista?

El Mundial es la gran fiesta del fútbol. Todos los niños y niñas sueñan con poder jugarlo. Yo tuve la suerte de disputar tres y ganar el de 2010. Son recuerdos increíbles. Tener el trofeo en las manos es muy especial, pero me quedo con el trabajo de toda una generación, un equipo que creo que cambió la historia del fútbol español en ese Mundial.

Además del título, seguro guardas con cariño ese gol de cabeza ante Alemania. Justo ayer lo veía en YouTube y un comentario decía: “Es uno de los mejores dolores de cabeza de la historia”. ¿Qué recuerdas de ese momento?

Es el gol por el que todos me recuerdan. Ya sea gente del Barça o del Madrid, como fue con la selección, lo valoran mucho. Fue una jugada ensayada que practicamos el día anterior. Durante el partido no la habíamos probado, pero en el descanso Xavi me dijo que si teníamos un córner en la segunda parte, lo intentaríamos… y salió perfecto.

Fuiste capitán muchos años del Barça, y siempre te caracterizaste por tu entrega. ¿Qué era algo no negociable para ti al momento de jugar?

Dar el 100%. No entiendo el deporte si no das todo. Puedes ganar o perder, pero el esfuerzo es innegociable. Eso es lo que le diría a todos los jóvenes, no solo en el fútbol: siempre hay que darlo todo para poder dormir tranquilo y no pensar “pude haber hecho más”.

Como capitán del Barça viviste momentos gloriosos. ¿Recuerdas alguna situación difícil en el vestuario donde tuviste que sacar el carácter?

Sí, siempre hay momentos complicados durante una temporada. Estuve 15 temporadas en el club, diez como capitán. Mis primeros años fueron duros, porque no conseguíamos los objetivos, no ganábamos títulos. Y en algunas temporadas, ni siquiera los competíamos; quedábamos fuera muy pronto en Liga, Copa o Champions. Esos momentos son duros, y el reto es mantener unido al grupo. Siempre intenté que todos fuéramos en la misma dirección, y que cuando las cosas se complicaran, nos ayudáramos entre nosotros para darle la vuelta.

¿Alguna vez sentiste miedo en el campo?

Miedo no. Respeto siempre, tanto a los rivales como a las situaciones complicadas. Pero siempre intenté dar el 100%, que el equipo estuviera unido y que lucháramos por el objetivo. Cuando las cosas se complican, es fácil que cada uno quiera hacer la guerra por su cuenta, pero eso normalmente no funciona. Si estás todos unidos, es más fácil salir adelante.

Si pudieras jugar un último partido oficial, ¿con qué camiseta lo harías? ¿La de la selección española o la del Barcelona?

Con la del Barça, sin duda. Soy del Barça desde que tengo uso de razón, y para mí es la camiseta más importante de mi vida.

¿Contra qué rival sería ese partido?

Contra el Real Madrid, por supuesto. Es nuestro máximo rival, y hemos tenido duelos muy bonitos, con mucha intensidad. Ahora que estoy retirado, me doy cuenta de que en casi cualquier país que visitas, la afición está dividida: 50% del Madrid, 50% del Barça. Eso también es muy bonito, y sin duda, ese sería mi último partido… y ojalá terminarlo con una victoria.