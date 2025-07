Quiénes son las hijas de Steve Jobs y a qué se dedican

Steve Jobs, cofundador de Apple, tuvo cuatro hijos reconocidos públicamente. Sus dos hijas más destacadas por su presencia pública son Lisa Brennan‑Jobs (nacida en 1978) y Eve Jobs (nacida en 1998). Ambas han construido perfiles profesionales propios, aunque en campos muy diferentes.

Lisa Brennan‑Jobs: escritora que relató una infancia compleja

Lisa, hija de Steve Jobs con Chrisann Brennan, nació el 17 de mayo de 1978 en Oregón. Durante años su paternidad fue negada por Jobs, quien incluso declaró ser estéril, hasta que una prueba de ADN en 1980 confirmó su vínculo. La justicia le ordenó pagar alimentos a Chrisann (£385 mensuales, luego aumentados a $500) y devolver apoyo estatal.

Asistió a la Universidad de Harvard, donde escribió para The Harvard Crimson, y completó sus estudios en el año 2000. Lisa ejerció como periodista para la revista The Southwest Review, Vogue, O, The Oprah Magazine, entre otras.

En 2018 publicó su memoria Small Fry, que describe con franqueza su infancia llena de tensiones emocionales y la difícil relación con su padre. A pesar de la distancia durante gran parte de su niñez, el relato deja espacio para la reconciliación y el perdón. Actualmente reside en Brooklyn con su esposo Bill y su hijo, y mantiene una vida mayoritariamente privada.

Eve Jobs: modelo y amazona olímpica que triunfa en el glamour y el deporte

La hija menor de Steve Jobs con Laurene Powell Jobs, Eve Jobs, nació el 9 de julio de 1998 en Palo Alto. Se graduó de Stanford University en 2021, tras lo cual se mudó a Nueva York para iniciar su carrera como modelo profesional, fichada por DNA Model Management.

Eve también es destacada amazona. Comenzó a competir desde los seis años y, en 2019, fue la quinta mejor jinete del mundo en la categoría sub‑25. Ha representado a Estados Unidos en competencias internacionales importantes.

Eve Jobs, la hija menor de Steve Jobs, confirmó su noviazgo con Harry Charles. Getty Images

En el mundo de la moda, debutó en la pasarela de Coperni en París, ha protagonizado campañas de Louis Vuitton y apareció en portadas como la edición japonesa de Vogue. Su marca personal se expande entre los sectores de moda y equitación elite.

Eve contrajo matrimonio con el jinete olímpico británico Harry Charles en una celebración estimada en 6‑7 millones de dólares en los Cotswolds, Inglaterra. Invitados de alto perfil como Kamala Harris, Jennifer Gates, Jessica Springsteen y Elton John estuvieron presentes.