Saúl “Canelo” Álvarez da esta lección a sus hijos sobre el dinero

Aunque podría asegurarse que los hijos de Saúl “Canelo” Álvarez tienen la vida resuelta por lo famoso que es su padre, no es así, ya que el boxeador les ha enseñado a que aprendan a trabajar en tener su propio dinero.

Durante una entrevista con el periodista Miguel Gurwitz, Canelo dijo, “no tienen garantizada la riqueza. Ellos no lo me preguntan, quizá lo piensen. Pero si me preguntaran (les diría): ‘Es mi dinero, no es el suyo”.

Álvarez tiene pensado educar a sus hijos con una visión distinta a pensar que lo tienen todo por su papá. Canelo prefiere que cada uno de ellos se esfuerce por tener lo que quieren.

“Tienen la oportunidad de hacer lo que quieran, pero el dinero es mío. Yo les estoy dando las bases para que hagan dinero. Les doy las herramientas que yo no tuve cuando era niño, para que hagan su propia historia”, mencionó.

Estas declaraciones demuestran que más allá del dinero o la fama, lo que el tapatío busca es romper ciclos y educar con responsabilidad.

Según un informe, el boxeador mexicano ya acumula más de 730 millones de dólares en ganancias a lo largo de su carrera. Además, fuera del cuadrilátero, posee una amplia gama de inversiones lo que le permite consolidar negocios que le generan alrededor de 10 millones de dólares anuales.