Javier “Chicharito” Hernández se disculpa por sus declaraciones que causaron polémica

Las disculpas de Javier “Chicharito” Hernández surgen después de que la FMF y el equipo de Guadalajara, se deslindaron de las declaraciones del mexicano y le impusieron una multa económica y un apercibimiento por “declaraciones que promueven estereotipos sexistas”, dijo la Federación Mexicana de Futbol en un comunicado, sin especificar el monto.

Esto después de que Hernández publicó videos en redes sociales en los que llama a las mujeres a que “encarnen su energía femenina” y sean el sostén del hogar, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar, que es el lugar más preciado para los hombres”. Hernández dijo que “las mujeres están fracasando y erradicando la masculinidad”.

En tanto, la Comisión de Género y Diversidad de la FMF inició un proceso de investigación y determinó las sanciones, las cuales serán más severas en caso de reincidencia.

Chivas expresó su postura ante las declaraciones de Chicharito, aunque no mencionaron su nombre, “los recientes mensajes que se publicaron en redes sociales representan una postura individual, mismos que son ajenos a los principios y los valores de nuestra institución”, y añadió que “ya tomaron las acciones correspondientes según el reglamento interno”.

Puma México, que patrocina el uniforme de Chivas y las zapatillas de Chicharito, también publicó un comunicado refiriéndose al caso del futbolista pero también omitió nombrarlo de forma literal.

“Ante las recientes declaraciones realizadas en redes sociales, aclaramos que estas opiniones corresponden al ámbito personal y se mantienen independientes de los valores y la postura de la marca. Puma impulsa el deporte para todos, reconocemos y respaldamos la importancia del respeto hacia las mujeres, la equidad de género y los movimientos que luchan por la igualdad de derechos en nuestra sociedad”.

En un comunicado en redes sociales, el futbolista expresó, “Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto, me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención imitar, herir ni dividir”.

“Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad. Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme con una mejor claridad y sensibilidad, especialmente en temas tan delicados”.

“Creo que el cambio empieza por uno mismo. Aprovecharé esta oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para ser una mejor versión de mi mismo, desde la honestidad, el amor por mi familia, mis valores y el amor por todos ustedes. Gracias por su compresión, exigencia, amor y compañía en este camino”.