Biby Gaytán y Eduardo Capetillo rompen el silencio sobre la situación de su matrimonio

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo reaparecieron muy unidos y rompieron el silencio sobre su matrimonio, el cual se encuentra intacto desde hace más de tres décadas.

Durante la presentación de los 15 años de la temporada de la puesta en escena de Toc Toc, en su papel de invitados de honor, los famosos reiteraron el compromiso que los une como esposos, además aprovecharon para desmentir los rumores en torno a su vida sentimental, entre ellos las versiones de una supuesta ruptura.

Los artistas conversaron con la prensa y pusieron en alto los años que llevan de casados, “ya cumplimos 31... gracias a Dios con mucho esfuerzo y compromiso, porque no es fácil”, contó Biby frente a los asistentes en el Centro Cultural San Ángel de la Ciudad de México.

La actriz también se refirió a la misión cumplida como padres de familia, “saber cómo responden mis hijos, porque eso habla del trabajo que hicimos como familia, y eso es lo más importante”.

El matrimonio dejó en claro que problemas siempre habrá en los matrimonios, sin embargo, su relación sigue en pie. “Imagínate si en privado los problemas son difíciles en cualquier matrimonio, imagínate expuestos, es muy difícil”.

“Pero no somos los únicos, siempre lo he dicho jamás en la vida me jactaré de decir: ‘Mi matrimonio es lo mejor”, No, somos un matrimonio más con nuestros problemas, nuestros propios retos, pero seguimos con el compromiso y ahí la llevamos, bendito sea Dios”.

En este sentido, la famosa contó cómo han manejado las especulaciones. “Como decía Eduardo, los problemas, los retos porque son personales, profesionales, todo de las puertas para adentro. Nosotros hemos aprendido, yo al menos, hablo por mí, que muchas veces cuando reaccionas a las provocaciones se te regresan, no tiene caso, no tiene sentido. Imagínate tú tomando acciones legales cada vez que alguien diga algo, sea verdad, sea mentira, pero como para qué. La paz yo creo que no está ahí afuera, está aquí adentro y esa es la que uno debe de buscar”.