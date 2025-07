Alejandra Guzmán sufre una recaída de salud y pospone conciertos hasta 2026

La cantante Alejandra Guzmán dio a conocer que en días pasados fue intervenida, por lo que sus médicos le sugirieron tomar en cuenta algunas recomendaciones para mejorar su salud.

Alejandra sorprendió al anunciar que pondrá una pausa necesaria en su carrera y pospondrá sus conciertos para el año 2026.

Hace unos días surgió el rumor de que Guzmán había recaído en las adicciones, algo que ella misma desmintió y emitió un comunicado en el que detalla la principal situación por la cual deberá hacer esta importante pausa, en espera de mejorar para volver a los escenarios con toda la fuerza.

Alejandra Guzmán expuso, “por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey el pasado viernes 18 de julio”.

La hija de Silvia Pinal reconoció lo difícil que ha sido para ella dar este giro en medio de sus compromisos profesional, aunque promete que su regreso a los escenarios se dará de la mejor manera. “Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios pueda hacerlo con energía, entrega y calidad que ustedes merecen. Estoy comprometida con mi recuperación y con volver más fuerte para brindarles el Brilla Tour que esperan y merecen”.

Sin embargo, Alejandra Guzmán no ha brindado mayores detalles de la situación médica por la que tuvo que ser intervenida, pero aprovechó para agradecer el apoyo incondicional que ha recibido.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su comprensión, paciencia y apoyo incondicional. Cada mensaje, cada muestra de cariño y cada aplauso me impulsan a seguir adelante”.