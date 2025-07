“Lo amo, me hubiera casado con él”: Ángela Aguilar confiesa su admiración por Joaquín Sabina

Ángela Aguilar sorprendió al público al confesar en una entrevista que su admiración por el legendario cantautor Joaquín Sabina va más allá de la música: señaló que de haber sido más joven él, habría contemplado casarse con él.

Durante una entrevista reciente con el programa ‘La Saga’ conducido por Adela Micha, Ángela Aguilar fue directa al expresar su fanatismo:

“Lo amo, yo siempre le digo a mi esposo que, si Joaquín Sabina hubiera sido más joven, yo me hubiera casado con él. No, no, no, es un hombrezazo” .Esta frase se viralizó en redes sociales especialmente tras el estreno del sencillo titulado “Sabina” por Christian Nodal el 24 de julio —misma fecha en que él y Ángela celebraron su primer aniversario de bodas— lo que reavivó el tema de su admiración por el cantante español.

La cantante ha compartido que Sabina ha sido una influencia clave desde su adolescencia. Además, reveló que decoró una pared entera en su habitación del rancho familiar en Zacatecas con fragmentos de letras del cantautor.

Getty Images

También relató con emoción cómo lo conoció en persona durante una entrega de premios en 2021, describiendo el encuentro como lleno de nervios y emoción:

“Me sudaban las manos, me puse roja… casi me desmayo… Fue algo muy intenso”. Sabina incluso le envió un saludo emotivo tras no haber podido besarla en persona:

“Ángela, te acabo de ver en los premios, siento muchísimo no haber podido abrazarte…”