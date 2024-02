Ellas son las guapas novias de los tenistas más top del Abierto de los Cabos

El Mifel Tennis Open 2024 en Los Cabos, México, es uno de los favoritos para los amantes del tenis, fusionando la intensidad del deporte con el encanto único de la playa y la atmósfera que lo rodea. Este torneo, parte del ATP Tour 2024 clasificado como ATP Tour 250, ha cimentado su reputación como uno de los eventos más destacados en el calendario del mundo del tenis. Desde su debut en 2016, el Mifel Tennis Open ha sido testigo de enfrentamientos épicos en la cancha y ha acogido a algunos de los mejores jugadores profesionales del mundo. Más allá de la competencia deportiva, el torneo se ha convertido en una experiencia completa, incorporando la esencia vibrante y relajada de Los Cabos.

Aunque todas las miradas están en los jugadores durante el Mifel Tennis Open de Los Cabos, no solo por cómo juegan, sino también por lo guapos que son y sus parejas. Estas mujeres, ya sean novias, prometidas o esposas, son las protagonistas de la vida fuera de la cancha de juego. No podemos pasar por alto la presencia de las mujeres que ocupan un lugar especial en los corazones de los tenistas destacados. Muchas veces, acompañándolos no solo a los torneos, juegos, premios y eventos, sino también en su proceso y éxito en su carrera en el tenis. Ellas se convierten en el apoyo incondicional de nuestros tenistas favoritos.

Casper Ruud & Maria Galligani

la novia de Casper Ruud es una joven noruega graduada en psicología llamada Maria Galligani. Además de su pasión por la raqueta, comparte un profundo interés por el mundo del golf.

Alexander Zverev & Sophia Thomalla

Sophia Thomalla, la pareja de Alexander Zverev desde 2021, ha destacado siempre en los partidos del tenista alemán. Aunque conoció al tenista hace solo dos años, anteriormente también mantuvo una relación con otro deportista alemán.

Alex De Minaur & Katie Boulter

La estrella australiana del tenis, Alex De Minaur, y su novia, la tenista británica Katie Boulter, han estado juntos desde marzo de 2020.

Matteo Arnaldi & Mía Savio

Fue Mia quien hizo oficial su relación en Instagram. Viajó a Australia con su novio tenista para brindarle apoyo durante las eliminatorias del Abierto de Australia.

Stefanos Tsitsipas & Paula Badosa

Esta pareja que nos encanta, en un principio, eran amigos; sin embargo, tras un viaje a Dubai, hicieron pública su relación amorosa.