México hace historia en el Mundial de Deportes Acuáticos 2025: medallas, récords y orgullo nacional

El nombre de México resonó fuerte Singapur, desde el Mundial de Deportes Acuáticos 2025, donde nuestros atletas no solo rompieron récords, sino que escribieron una página dorada para el deporte nacional. Desde clavados hasta natación artística, cada competencia fue una muestra de talento, disciplina y pasión por la bandera tricolor.

Osmar Olvera: el más coronado de la historia

Osmar Olvera fue reconocido como el mejor clavadista del torneo y se convirtió en el mexicano más laureado en la historia de los campeonatos mundiales.

Diego Villalobos: pionero en natación artística masculina

Por primera vez, México tuvo representación masculina en natación artística. Diego Villalobos hizo historia al ganar la medalla de bronce en solo técnico, abriendo camino para futuras generaciones.

Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo: plata desde las alturas

En la plataforma sincronizada de 10 metros, Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo conquistaron la plata con una actuación impecable, reafirmando el poder femenino en los clavados mexicanos.

Randal Willars: quinta medalla mundial

El clavadista Randal Willars sumó un bronce en la plataforma individual, alcanzando su quinta medalla mundial y protagonizando una final histórica donde ningún atleta chino subió al podio.

Mía y Lía Cueva: 14 años y ya son medallistas mundiales

Las gemelas Mía y Lía Cueva sorprendieron al mundo al ganar bronce en Singapur. Con apenas 14 años, demostraron que el talento y la disciplina no tienen edad.

Este Mundial será recordado como el momento en el que México se ganó un lugar en la historia. Nuestros atletas no solo se llevaron medallas, sino que nos regalaron un motivo más para gritar con orgullo: ¡Viva México!