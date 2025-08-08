Suscríbete
Sports

México hace historia en el Mundial de Deportes Acuáticos 2025: medallas, récords y orgullo nacional

Este Mundial será recordado como el momento en el que el mundo volteó a vernos

August 07, 2025 • 
Tania Franco
Singapore 2025 World Aquatics Championships - Day 20: Diving

Sarah Stier/Getty Images

El nombre de México resonó fuerte Singapur, desde el Mundial de Deportes Acuáticos 2025, donde nuestros atletas no solo rompieron récords, sino que escribieron una página dorada para el deporte nacional. Desde clavados hasta natación artística, cada competencia fue una muestra de talento, disciplina y pasión por la bandera tricolor.

Osmar Olvera: el más coronado de la historia

Osmar Olvera fue reconocido como el mejor clavadista del torneo y se convirtió en el mexicano más laureado en la historia de los campeonatos mundiales.

Diego Villalobos: pionero en natación artística masculina

Por primera vez, México tuvo representación masculina en natación artística. Diego Villalobos hizo historia al ganar la medalla de bronce en solo técnico, abriendo camino para futuras generaciones.

Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo: plata desde las alturas

En la plataforma sincronizada de 10 metros, Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo conquistaron la plata con una actuación impecable, reafirmando el poder femenino en los clavados mexicanos.

Randal Willars: quinta medalla mundial

El clavadista Randal Willars sumó un bronce en la plataforma individual, alcanzando su quinta medalla mundial y protagonizando una final histórica donde ningún atleta chino subió al podio.

Mía y Lía Cueva: 14 años y ya son medallistas mundiales

Las gemelas Mía y Lía Cueva sorprendieron al mundo al ganar bronce en Singapur. Con apenas 14 años, demostraron que el talento y la disciplina no tienen edad.

Singapore 2025 World Aquatics Championships - Day 17: Diving

Lintao Zhang/Getty Images

Este Mundial será recordado como el momento en el que México se ganó un lugar en la historia. Nuestros atletas no solo se llevaron medallas, sino que nos regalaron un motivo más para gritar con orgullo: ¡Viva México!

natación
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
isaac-del-toro.jpeg
Sports
Isaac del Toro es campeón del Circuito de Getxo en España
August 03, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
osmar-olvera-medalla-de-oro.jpeg
Sports
Osmar Olvera gana medalla de oro y se corona campeón mundial en trampolín de 3 metros
August 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Mubadala Citi DC Open 2025 - Day 5
Sports
La perrita de Anna Kalinskaya se roba el show en el Mubadala Citi DC Open 2025
July 27, 2025
 · 
Tania Franco
pato-oward-.jpeg
Sports
El mexicano Pato O’Ward conquista el Gran Premio de Toronto en la IndyCar
July 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
final-del-mundial-2026.jpg
Sports
Cuánto cuesta ir al Mundial 2026: Precios de boletos, paquetes VIP y guía paso a paso para comprar entradas
Conoce los precios estimados para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Descubre cuánto cuesta viajar, comprar boletos, elegir paquetes VIP y seguir a tu selección en el evento deportivo más esperado del mundo
July 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sergio-checo-perez-cadillac.jpg
Sports
Checo Pérez está cerca de regresar a F1 y lo hará con Cadillac
El piloto será anunciado con Cadillac tras el Gran Premio de Hungría, según reportes
July 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Day Fourteen: The Championships - Wimbledon 2025
Sports
Video: Jannik Sinner corre a los brazos de su madre tras ganar Wimbledon
No fue el trofeo, ni el aplauso del público lo que hizo que Jannik Sinner se quebrara por completo
July 13, 2025
 · 
Tania Franco
campeon-wimbledon-jannik-sinner-alcaraz.jpeg
Sports
Jannik Sinner es el campeón de Wimbledon tras vencer a Carlos Alcaraz
Hace unas semanas, Jannik Sinner perdía una final frente a Carlos Alcaraz en Roland Garros, semanas después, el italiano levanta su primer título en Wimbledon
July 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
isaac-del-toro-campeon.jpeg
Sports
El mexicano Isaac del Toro se proclama campeón del tour de Austria
Del Toro de 21 años, había conseguido ganar la segunda, tercera y cuarta etapa, consiguiendo el liderato en la jornada del sábado, superando al irlandés Archie Ryan
July 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez