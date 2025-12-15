Quién es Nick Reiner, el hijo de Rob Reiner detenido tras el homicidio de sus padres

El hombre de 32 años, está sujeto a una fianza de cuatro millones de dólares, luego de ser detenido como sospechoso de asesinato. Según informaron medios estadounidenses, Rob Reiner y Michele Singer fueron hallados muertos en su mansión del barrio de Brentwood, en Los Ángeles. Ambos contaban con heridas de arma blanca.

De acuerdo con testimonios recabados por The Times, Rob y Nick protagonizaron una discusión la noche del sábado durante una fiesta realizada en la casa de Conan O’Brien, donde varios asistentes percibieron que Nick se comportaba de forma inusual.

Nick Reiner, nacido en septiembre de 1993, ha lidiado con problemas de adicciones durante toda su vida. Desde niño comenzó a consumir sustancias y a los 15 años ingresó a rehabilitación, donde acudió intermitentemente en hasta 17 ocasiones.

Se alejó de sus padres y llegó a vivir en la calle en Texas, Maine o Nueva Jersey durante temporadas. Nick Reiner de 32 años, coescribió la película de 2015 “Being Charlie”, inspirada en sus propias experiencias con la drogadicción, incluyendo sus estancias en centros de rehabilitación.

La cinta que dirigió su padre, cuenta la historia de un joven adicto, hijo de un aspirante a gobernador, quien decide recorrer el camino de la rehabilitación y lucha por su recuperación.

Nick es el segundo de los tres hijos que Rob Reiner y Michele Singer tuvieron durante su matrimonio. Sus hermanos son Jake y Romy Reiner. Es conocido como escritor y coguionista.