Falleció el papá de Selena Quintanilla a los 86 años

A través de las redes sociales, su hijo confirmó su deceso, “Es con pesadez en nuestro corazón que les informamos que mi papá murió hoy”. El padre de la reina del Tex-Mex murió dejando un legado en la cultura popular mexicana.

Abraham Isaac Quintanilla nació en 1939 en Corpus, Christi, Texas. Hijo de padres mexicanos, trabajó en la agricultura junto a su familia, y asistió a la escuela, sin embargo, abandonó la secundaria para convertirse en un cantante profesional. En su adolescencia conoció a los integrantes del grupo “Los Dinos”, al que entró haciendo coros.

Más adelante, se unió a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y en Tacoma, conoció a Marcella Samora, con quien se casó y tuvo tres hijos: Abraham, Suzette y Selena. Tras su regreso a Texas, Abraham vio talento en sus tres hijos, por lo que usó el nombre de su grupo para crear Selena y Los Dinos.

En su restaurante Papa Gayo’s, presentó al grupo de sus hijos para que amenizaran el lugar, pro años más tarde lo cerró. En 1984, Selena y Los Dinos firmaron con una disquera y lanzaron su primer álbum, producido por Abraham Quintanilla.

Abraham impulsó la carrera de su hija y redefinió la música del Tex-Mex. Se convirtió en manager, mentir y productor de talentos. Tras la muerte de Selena, se dedicó a preservar y ampliar su legado. Administró el museo de Selena en Corpus y supervisó la película biográfica.